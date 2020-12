Entre figuras de Maradona y alusiones al Covid, arderán 56 muñecos para despedir el año

Pese a la pandemia, La Plata vivirá, la noche del 31, su gran tradición de la quema de muñecos. Y ayer, con 56 figuras inscriptas, repetidas representaciones de Maradona y referencias al Covid-19, la Municipalidad de La Plata cerró la convocatoria para registrar los tradicionales “momos” que se quemarán a fin de año. En tanto que la semana próxima, se llevarán a cabo cursos de RCP y charlas vinculadas a las medidas sanitarias y de seguridad para capacitar a sus responsables.

Este año los muñecos se quemarán todos a la misma hora para evitar el desplazamiento de gente por el Covid-19. Y, pese a la pandemia, solo son dos muñecos menos que los que ardieron el año pasado, cuando se inscribieron 58. Lejos quedaron, eso sí, de las mejores marcas, cuando en la Ciudad ardían hasta un centenar de muñecos a fin de año.

“Este año decidimos priorizar la tradición, modificando el esquema de entrega de premios”; contó el Secretario de Cultura y Educación del Municipio, Martiniano Ferrer Picado; al tiempo que detalló: “Se entregarán trofeos a los momos ganadores en seis categorías distintas, y además se les dará el diploma “Capital del Muñeco” a cada uno de los inscriptos y participantes”.

Los premios, que se otorgarán el 31 de diciembre entre las 16 y las 18 horas, abarcarán las categorías “escenografía”, “idea”, “originalidad”, “creatividad”, “terminación” y “momos la voz de los muñecos 2021”. El jurado estará compuesto por tres personas, un representante de la rama de artes plásticas de la Secretaría de Cultura y Educación local, y dos integrantes históricos que han sido parte de la tradición de los muñecos de la ciudad.

Con respecto a las representaciones y referencias plasmadas este año, se destacan varios muñecos relacionados con el Coronavirus, Diego Armando Maradona, Alejandro Sabella, Among Us, Masha y el Oso y Marvin; mientras que no faltan los clásicos de todos los años, como El Chavo, La Pantera Rosa, Los Tres Chanchitos, Los Picapiedras, Los Simpson, Toy Story y Bob Esponja.

Como ocurre habitualmente, que haya 56 figuras inscriptas no implica que los momos estén habilitados, ya que seguramente se llevarán adelante las inspecciones de rigor.

CAPACITACIONES

Por otro lado, la próxima semana se brindará una capacitación en el Pasaje Dardo Rocha, donde se ahondará en temáticas vinculadas a la salud, la seguridad y la higiene; así como un encuentro con Bomberos para repasar las medidas de seguridad necesarias para llevar adelante el tradicional espectáculo.

Los muñecos serán instalados y exhibidos al menos tres días antes del 31, a fin de darle tiempo al público para que pueda verlos y evitar que se amontone en las diversas ubicaciones ese mismo día. Está prohibido colocar pirotecnia y/o explosivos en el interior de los momos; que las quemas no podrán durar más de 30 minutos; que se realizarán de manera simultánea, de 1 a 1:30 horas, para evitar la circulación masiva de espectadores; que el público deberá mantener una distancia mínima de 2 metros entre si y usar tapabocas.