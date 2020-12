Dos mujeres se trenzaron en lucha con ladrones que las atacaron en una calle de Romero

Al filo del peligro, de día o de noche. Así En el casco urbano tanto como en la periferia, bajo el ojo de cámaras que muchas veces sirven para esclarecer un robo, pero casi nunca para prevenirlos. Así transcurre el cotidiano en La Plata, donde esta semana ejecutaron a un joven de 34 años sin darle tiempo ni a resistirse (ver nota principal) y el jueves atacaron a dos mujeres en la zona del hospital de Melchor Romero, en otro supuesto intento de robo que se frustró por la fuerte oposición de una de las víctimas.

La versión que circuló extraoficialmente es que las protagonistas de esta historia fueron una madre y su hija adolescente, quienes a las 6.50 de la mañana se cruzaron en 521 y 157 con dos jóvenes que hicieron algunos pasos delante de ellas, en la misma dirección.

Las cámaras de seguridad de la cuadra que filmaron la secuencia dejan ver que en determinado momento los sujetos frenan de golpe, se acomodan las gorritas y retroceden para encarar rápido a las mujeres, quienes ya habían reducido la velocidad sospechando que algo malo pasaba.

Lo que probablemente no esperaban los delincuentes fue la férrea resistencia de ambas víctimas, en particular de la mayor, lo que dio lugar a una intensa lucha en la que se observa que uno de los agresores amenaza con accionar un arma que evidentemente no tenía o no le funcionaba.

Se advierte también que uno de los ladrones está encarnizado con la joven, quizás intentando sacarle la mochila, mientras la otra le pega para desprenderlo y el segundo sujeto procura ayudarlo. Después de varios golpes, tironeos y revolcones los asaltantes huyen a la carrera y aunque en el video se observa que una de las mujeres conserva su cartera, no está claro si los delincuentes lograron despojarla de otras pertenencias.