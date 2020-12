Las canciones y podcast más escuchados en este 2020 en el mundo

En medio de la pandemia, Spotify fue una de las aplicaciones más elegidas para que el tiempo de encierro sea más ameno. La plataforma musical y de podcasts tiene 320 millones de suscriptores y desde la empresa aseguran que durante el aislamiento mostró un crecimiento de quienes se lanzaron a utilizarla.

Desde el sitio enter.co se dio a conocer la lista de sus mayores éxitos en artistas, canciones y podcast más escuchados en todo el mundo.

Los artistas más escuchados

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Las artistas más escuchadas

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

Álbumes más escuchados

YHLQMDLG, Bad Bunny

After Hours, The Weeknd

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Fine Line, Harry Styles

Future Nostalgia, Dua Lipa

Canciones más escuchadas

“Blinding Lights” by The Weeknd

“Dance Monkey” by Tones and I

“The Box” by Roddy Ricch

“Roses – Imanbek Remix” by Imanbek and SAINt JHN

“Don’t Start Now” by Dua Lipa

Podcast más populares

The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Daily

The Michelle Obama Podcast

Call Her Daddy

Géneros de podcast más populares

Sociedad y Cultura

Comedia

Estilo de vida y salud

Arte & Entretenimiento

Educación