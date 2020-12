Ocurrencias: eclipse, vacuna y encierro

¿Papa Noel llegará vacunado? ¿O la traerán los reyes? Entre ilusiones y esperas, el gobierno juega a las adivinanzas. Y le suma nuevas incógnitas a un proceso confuso y agrietado. Los contradictorios mensajes le agregaron contratiempos a un país diplomado en sinsabores. Ginés González García plantea una pedagogía sanadora que trastabilla y desanima. Gran parte del desconcierto transcurre entre las bambalinas de un gabinete tiroteado por fuego amigo que, encima, debe estar atento a la campaña de una gran vacunadora nacional que pincha a varios ministros con más veneno que antídoto. Lo del eclipse fue una alegoría que se repitió en el Estadio Unico: el que parece tener menos poder, al final nos enseña que puede oscurecer al otro. La Navidad está a un paso. La nueva coreografía fiestera propone encuentros familiares cargados de prevenciones y desconfianzas. Nos juntamos para estar distanciados. Pero algo es algo. El mundo es una caja de pandora que no sabe cómo gestionar este largo pánico. Y el presidente Putin, que ya le había provocado un cimbronazo al gobierno y a los mayores de 60, ahora agregó otro dato preocupante: “Una de las opciones que tenemos –dijo- es crear la denominada vacuna ‘light’. Es decir, se administrará solo una inyección que funcione durante un plazo más corto y que tenga un nivel reducido de protección pero que igual alcance el 85% de eficacia”, afirmó el titular ruso tras su conferencia de prensa anual. ¿Cuándo llegará el antídoto tan esperado? El presidente Fernández apeló al gerundio para evitar metidas de pata: “la vacuna está llegando”, dijo al final del acto en el Estadio Unico. ¿Será la premium o la light? Lo de “llegando” alude a un viaje impreciso. ¿Dónde quedaron las filminas, las cifras y las comparaciones que nos convirtieron en un país informado y modelo? Ahora resulta que no se sabe cuánto compramos, cuándo arribará y cómo van a vacunar. “Está llegando”. Como si fuera una tormenta. No se sabe cuántas serán y que paradas tendrá que hacer antes de aplicársela a los menores de 60. ¿En qué rango entrarán los cincuentones venidos abajo? Al menos Putin aportó un poco de sinceridad y transparencia entre tanto titubeo y ocultamientos. ¿Cuál será el resultado de la vacuna con “menor protección”? ¿Habrá que usar medio barbijo? ¿O será con fiebre y dolores, pero poquito?

La calle 5, entre 51 y 53, está cerrada. No se puede pasar. ¿Por qué? Está vallada y una docena de policías cuidan que nada perturbe el silencio y el vacio de esa arteria. Es la calle del Gobernador. Ningún vehículo puede atravesarla. Lo mismo pasa con las laterales. ¿Será por seguridad o le dieron ganas de malograr la fiesta de los andariegos? Esta clausura es una arbitraria y antojadiza medida que le impone una escenografía carcelaria a la que trata de ser la mejor cuadra de la Ciudad. ¿Le teme a los piquetes, a las manifestaciones, a los ambulantes, al contagio, al ruido? No hay explicaciones. ¿A qué iluminado de la casa de Gobierno se le ocurrió poner entre rejas a este paseo, reducir los espacios de circulación y estacionamiento y afear la fisonomía de este coqueto bulevar. ¿Será que el gabinete necesita tanto clima de silencio y recogimiento para intercambiar ideas y hacer lo que hace? Hasta a suena impropio que lo haga un gobernador que cargó contra los countries y sus privilegiados encierros. No es el primer mandatario provincial que adopta la política de cerrar calles sin tener en cuenta si a la gente la complica, al tránsito lo recarga y al paseo lo desnaturaliza. Incluso lo hicieron otro/as que ni se atrevían a residir aquí. Ellos clausuran y listo. Porque sí. Para eso lo votaron. Para que hagan lo que quieran. Es una pena ver una veintena de policías custodiando lo que nadie acecha mientras en los alrededores la delincuencia se pasea sin custodia ni vallados. ¿Dejarán pasar a Papa Noel? La Plata vuelta a vuelta ha quedado a merced de gobernadores y funcionarios capitalinos que miran con más desprecio que desdén este paraje. Es una vieja maña porteña la de no mezclarse con la gente, encerrarse, no explicar, no dejar pasar a nadie y que la Ciudad se joda.