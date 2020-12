El amor en los tiempos del COVID -19: menos sexo y más convivencias de apuro

A medida que pasan los meses los múltiples impactos de la pandemia por el coronavirus se van haciendo más visibles y se pone de manifiesto que no hay terreno donde la crisis sanitaria no haya dejado su huella. El de la vida afectiva y de relación no escapa a la regla. Según un estudio realizado entre jóvenes de entre 18 y 30 años de todo el país, el efecto del coronavirus y el aislamiento en ese campo es tan fuerte como profundo. Algunas de sus manifestaciones más importantes son una drástica caída en la actividad sexual, un aumento de la cantidad de jóvenes sin pareja y un sensible incremento del número de parejas estables que se convirtieron en convivientes para compartir el aislamiento, a juicio de los autores del trabajo, “apresuradando la formalización del vínculo”.

Los datos surgen de un estudio realizado por la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y coordinado por la licenciada en Psicología Marina Rovner, quien destaca que ninguna de estas consecuencias son positivas y que el impacto a largo plazo de estas situaciones es difícil de prever.

Otro de los factores que preocupa es el efecto de la larga abstinencia sobre muchos jóvenes cuando comienzan a reducirse las restricciones. En ese sentido Rovner destaca los riesgos que entraña de cara al verano y teniendo en cuenta el antecedente europeo, en que los jóvenes, después de una cuarentena mucho más corta, vivieron un verano con desbordes considerables en el descuido de las normas preventivas, que incluyeron fiestas clandestinas y que elevaron el número de contagios.

Pero el estudio también detectó otros rastros de la pandemia en la conducta de los jóvenes en el campo de la afectividad y las relaciones. Entre ellas, que el 31% incorporó la práctica del sexo virtual -recomendada por los especialistas en el marco del aislamiento para reducir los riesgos de contagio, en tanto que sólo el 10% adoptó la medida preventiva de utilizar barbijo en el acto sexual.

Este impacto en la vida sexual y de relación de los jóvenes es apenas uno de los que la crisis sanitaria provocó en el mundo de las relaciones y que ya se pueden ver. Otro, que no reconoce diferencia de edades, está dado por la opción entre contraer matrimonio o esperar que se verifica en todo el país ante la vuelta de los casamientos, aunque con fuertes protocolos..

Según los datos manejados por el Registro de las Personas, desde el inicio del ASPO hasta el 17 de diciembre se casaron en La Plata 139 parejas, a pesar de la pandemia.

Con todo, hubo quienes prefirieron esperar tiempos mejores. Algunos celebrando la boda pero aplazando la fiesta y otros postergando las dos cosas (ver aparte).

A estos casos se suman otros de los que ya diera cuenta este diario: el de aquellas parejas no convivientes -o incluso algunas convivientes separadas por las circunstancias-, que se vieron obligados a pasar todo el ASPO e incluso parte del DISPO alejados o siguiendo la relación a través de medios virtuales.

detalles del estudio

Según destaca Rovner, el relevamiento antes mencionado, que advierte sobre el incremento de la cantidad de jóvenes sin pareja durante la pandemia, fue realizado a 582 personas de entre 18 y 30 años en todo el país, aunque más de la mitad de la respuesta provinieron de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires,

El trabajo apuntó a comprobar en qué punto fueron afectados los jóvenes argentinos en su salud sexual y vincular por la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

La primera conclusión que saca el estudio es que la sexualidad joven sufrió un duro golpe a causa de la pandemia.

“Estos cambios resultaron abrumadores, porque en muy poco tiempo los jóvenes tuvieron que empezar a vivir a partir de cánones desconocidos intentando adaptarse a la nueva situación”, dice el trabajo.

La encuesta muestra cómo fue el comportamiento de las diferentes modalidades de pareja durante la cuarentena.

Así, indica que “se observa el movimiento de las relaciones vinculares de la cuarentena de la siguiente manera: en un polo, la pareja conviviente pasó de 8% a 14%, mientras que los que estaban sin pareja, que eran un 33% se incrementaron a un 41%. La pareja sin convivenvia bajó de un 40% a un 30%, los vínculos esporádicos de 16% a 11% y las parejas abiertas se mantuvieron igual, en un 43%”.

En este sentido, los autores del trabajo observan una polarización por la cual creció el número de los sin pareja y de las parejas convivientes, mientras otros vínculos más inestables y característicos de la edad decrecían.

Al mismo tiempo el trabajo destaca cómo las relaciones sexuales disminuyeron significativamente durante la cuarentena, especialmente en los extremos: mientras los que no tenían relaciones duplicaron su porcentajes (ese renglón creció del 19 al 39%) y los que declararon hacerlo más de una vez por semana antes de la cuarentena disminuyeron a la mitad durante ésta (ese indicador cayó del 29 al 15%). Esto permite inferir, indican los autores, que el promedio mensual de relaciones sexuales habría disminuido entre un 35 y un 40% a raíz del aislamiento obligatorio.

Otro dato que arroja el trabajo es que este cambio parecería ser más profundo en los hombres, donde la caída estuvo entre el 40 y el 45%, mientras para las mujeres rondó entre el 30 y el 35%.

La misma tendencia se confirma al observar cada situación antes de la pandemia, abunda el trabajo: así de todos los que declararon no tener relaciones antes del aislamiento, el 90% se mantuvo sin cambios desde marzo en adelante, mientras que apens un 35% que afirmó tener relaciones más de una vez por semana mantuvo esa tendencia una vez iniciado el ASPO (y un 25% de ellos bajó a una vez por mes o menos).

Otro de los aspectos que aborda el informe es el grado de adopción por parte de los jóvenes del sexo virtual durante el aislamiento más riguroso y en momentos en que fue la alternativa recomendada por los especialistas (el 17 de abril de este año el Ministerio de Salud de la Nación llamó a evitar las relaciones sexuales de contacto con personas con las que no se convive y a cuidarse en extremo incluso con las parejas formales). Según el informe, durante el ASPO, el 31% de los jóvenes incorporó la práctica del sexo virtual, cuando antes de la pandemia el 20% no la conocía.

Por último, destaca que sólo el 10% de las parejas incorporó el barbijo a sus prácticas sexuales, otras de las recomendaciones que habían dado los expertos, aún cuando una proporción mucho mayor (el 60%) consideró su uso “imprescindible”.

Las conclusiones del trabajo indican que los datos obtenidos sobre los vínculos sexo-afectivos de los jóvenes durante el aislamiento muestran un impacto negativo para el desarrollo esperable de la salud sexual de la juventud. Los dos factores que más destacan son la caída de las relaciones sexuales y en la “duplicación del número de parejas que comienza a convivir, dato que da cuenta de un apresuramiento en la formalización del vínculo joven”.

Al mismo tiempo, el trabajo muestra que casi la mitad de la población joven no mantuvo relaciones sexuales durante la cuarentena, “lo que puede llevar a incrementar cuadros de ansiedad y generar problemas de distanciamiento en los vínculos afectivos”.