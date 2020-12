La joven platense que personifica su propio “Gambito de Dama”

Beth Harmon, la protagonista de la exitosa serie de Netflix “Gambito de Dama”, que interpreta la actriz británico-argentina Anya Taylor-Joy y que es furor en nuestro país, aprendió a jugar al ajedrez a los 8 años, solo mirando como jugaba el portero del orfanato en el que se encontraba internada, para iniciar desde entonces una carrera meteórica hasta llegar a la cumbre del ajedrez mundial. En nuestra ciudad, Daira Isis Veliz Lozano aprendió a jugar también muy joven, a los 3 años, mirando como su hermano mayor, Ariel, jugaba en el Club de Ajedrez La Plata. Hoy, “La Reina Isis”, como todos la llaman, ya tiene 11 años, y fue sucesivamente campeona platense, argentina y sudamericana en cada una de las categorías en que le tocó jugar. Como casi todos los ajedrecistas, Isis también vio la serie, y se identifica plenamente con la “Beth” de la tira, soñando también ella con llegar a la cúspide del ajedrez mundial.

“Empecé por mi hermano -cuenta Isis desde Villa Elvira, donde vive junto a su familia- mi mamá lo llevaba a Ariel al club de Plaza San Martín, y yo me quedaba por entre las mesas mirando como jugaban los demás. Tenía solo 3 años, pero al poco tiempo de ir, ya sabía como se movían las piezas, y después empecé a jugar sola en mi casa”.

“El juego enseguida me apasionó -cuenta la pequeña Isis, quien acaba de terminar el ciclo primario en la Escuela Nº 121 Juan Bautista Azopardo, de 6 entre 72 y 73- y empecé a jugar con mi hermano, que es muy bueno en el ajedrez. También lo jugaba mi abuelo materno, y un poco mi mamá y mi papá -Maritza y Hugo- pero a ellos ya les gano. A mi hermano le puedo ganar algunas partidas rápidas, pero en las largas todavía está mejor él, aunque con el tiempo estoy segura que también le voy a ganar”, dice entre risas.

Siendo muy niña, ya era tal la habilidad de Isis con los trebejos, que comenzó a representar al club de Ajedrez La Plata en torneos nacionales.

“El primer torneo lo jugué en Córdoba y llegué a semifinales -cuenta- y después seguí jugando en las distintas categorías; fui campeona argentina, luego sudamericana en Paraguay, y en 2016 jugué el Mundial en Brasil. Me encanta jugar, y me divierte mucho”.

Como la protagonista de “Gambito de Dama”, Isis se obsesiona con los secretos del juego ciencia. Estudia teoría, aperturas, recrea jugadas leyendo libros de partidas históricas, resuelve problemas de finales y entrena nunca menos de cuatro horas por día.

“Me gusta mucho el juego de Capablanca -confiesa- y todo lo que sea ataque. Y como a la chica de la serie, me gusta mucho la apertura de gambito de dama, que es una de mis favoritas”.

Justamente con respecto a la serie de Netflix, Isis cuenta que “me encantó, son siete capítulos y me los vi a todos en un día. Es todo muy real. La chica imagina jugadas en la mente, y a mi me pasa lo mismo. Está bueno que hayan puesto a una mujer como a una genia del ajedrez, porque las mujeres también pueden jugar muy bien, y ella lo demuestra ganándole a todos los varones. Yo también jugué en torneos abiertos contra varones y hasta dí partidas simultáneas, y me fue muy bien”.

Isis, quien se describe como “buena alumna en la escuela”, con predilección por las matemáticas y las ciencias sociales, continuará el colegio secundario el año próximo y en su horizonte figura estudiar medicina. Pero, siempre, sin descuidar el ajedrez.

“Si fuera posible -dice- me gustaría seguir hasta ser campeona del mundo, aunque sé que eso es muy difícil. Pero el ajedrez me gusta mucho, me divierte y me tranquiliza, aunque cuando juego partidas muy largas, me agoto como cualquiera. Ahora estamos jugando partidas on line, pero a mi me gustan mucho más las partidas presenciales. Mientras tanto, estudio con el profesor Maximiliano Guinzburg, que es de Buenos Aires y fue campeón argentino y panamericano, que nos entrena a mi y a mi hermano”.

Sobre si médica o ajedrecista, Isis Veliz responde que “mi idea es estudiar las dos cosas. Por lo que me cuentan, en Argentina es difícil vivir del ajedrez, a lo sumo como profesora. Pero yo juego porque me gusta y me divierte. Dicen que soy de las mejores, pero bueno, el tiempo dirá, y a lo mejor pueda llegar a ser médica y ajedrecista”.