Nicaragüa: impiden a la oposición participar de las próximas elecciones

El jefe de Estado de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió que retirará el derecho a optar a un cargo público a cualquier persona que pida sanciones extranjeras para el país. “El que no defiende a Nicaragua y pida sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense, ya perdió sus derechos a optar por cargos públicos, no lo podemos expulsar porque nació aquí, de acuerdo con lo que manda la Constitución”.