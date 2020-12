Persisten los cortes de luz en barrios platenses en medio del hartazgo de los vecinos

Este domingo brotaban los reclamos en distintos puntos de La Plata por la falta de energía eléctrica desde la jornada de ayer cuando se produjeron ráfagas de viento que alcanzaron los 90 kilómetros por hora. En este marco, los usuarios exigían la reposición del suministro.

Mariel, de 16 entre 652 y 653 aseguró que frente a su casa tenía "tres postes caídos" correspondientes al tendido eléctrico y que en el transcurso de la jornada no tenía energía. La mujer puso de manifiesto que "somos electrointensivos y necesitamos que nos brinden el servicio de alguna forma".

En tanto, Julieta, de 14 y 633, sostuvo que "ayer a las 18 se cortó la luz y aún permanecemos en la misma situación". "Pudimos ver que son tres cuadras sin luz, aunque no fuimos más allá. Seguramente es más amplio", resaltó.

Asimismo, Susana, de 16 entre 90 y 93, "dijo que estamos sin luz desde ayer a la tarde y después de varios llamados Edelap nos atendió el teléfono recién hoy, pero todavía no pasó nada y seguimos igual. "Me atendió una chica, pobre, pero no hacen nada. Encima se me quemaron luces que son grandes y que me van a salir unos buenos pesos", relató.

Del mismo modo, Lucía, de 9 y 86, comentó que "estamos sin energía desde ayer y la empresa te da algún número de reclamo pero se queda ahí y no te arregla el problema".

Marcela Chávez, de 606 entre 10 y 11, contó que "estamos sin luz ni agua desde ayer". "A la madrugada vino y se volvió a cortar, y luego vino con una tensión bajísima que no alcanza ni para las lamparitas". En este marco detalló que "no puedo prender ni enchufar nada. Tampoco sé si se quemó algo".

Por su parte, Verónica González, usuaria de 136 bis entre 42 y 43 de San Carlos, aseguró que "estamos sin luz desde las 14 hs. del sábado, y luego de varios llamados a Edelap". "Ayer no sabían cuál era el desperfecto y ahora la máquina nos dice que alcanzó el límite de llamadas simultáneas", manifestó.

También reclamaron desde 90 y 157, donde aseguraron que "estamos sin luz desde ayer y todavía no se acercó nadie de Edelap".

Susana, de 43 entre 135 y 136 también atravesaba por la misma situación. "Se cortó ayer a las 14 y todavía seguimos a oscuras tras pasar el sábado y la noche sin energía", señaló.

Asimismo, desde el barrio El Centinela de Lisandro Olmos afirmaron que estaban sin energía desde el sábado a las 18. Vecinos consignaron que el faltante abarcaba de 44 a 52 y de 170 a 173.

Por otro lado desde el barrio El Dique de Ensenada damnificados apuntaron que "llevamos más de 24 horas sin servicio eléctrico". Según describieron, "el corte del suministro fue provocado por en camión de gran porte que el día sábado cerca de las 7 de la mañana, en la intersección de las calles 123 y 47 del mencionado barrio, arrastró el tendido de cables que proveen del servicio y además derribo 3 postes".

En este marco Edelap comunicó anoche que dispuso "de todos los recursos, tanto personal operativo, materiales y equipamiento especializado, para trabajar sostenida e ininterrumpidamente hasta que todos los usuarios cuenten nuevamente con suministro. Las tareas continuarán durante esta noche y se prevé que el servicio se continúe restituyendo gradualmente por sectores durante la jornada de mañana".

La distribuidora recordó a los usuarios que "por seguridad no se debe intentar retirar objetos o ramas que pudieron caer sobre las líneas aéreas y dispositivos de la red de energía eléctrica, y que deben mantenerse alejados de cables cortados en general".

"Los sectores que se han visto afectados por el temporal han sido identificados desde el Centro Operativo y están siendo atendidos, por lo cual no es necesario realizar el reclamo técnico ante interrupciones zonales", se informó.