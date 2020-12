El Gobierno analiza cerrar las fronteras con Brasil por el rebrote de coronavirus

A la suspensión por tiempo indeterminado de los vuelos entre Buenos Aires y Londres a causa de la aparición de una cepa de coronavirus con un 70% más de capacidad de contagio, el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de cerrar las fronteras con Brasil a raíz del rebrote que vive el país vecino.

"Es probable que se restrinjan las fronteras", admitieron desde la Casa Rosada, al tiempo que la situación está siendo monitoreada por los ministerios de Salud, Transporte y Turismo. "Aún no se tomó la decisión, no se descarta", agregaron desde la cartera sanitaria.

En la previa del comienzo de la temporada de verano, Brasil registró en las últimas 24 horas 408 muertes y 25.445 contagios por coronavirus, con lo que el número de fallecimientos ya roza los 187.000 y el de casos confirmados los 7,3 millones, informó el Gobierno.

Los datos confirman a Brasil, con sus 210 millones de habitantes, como uno de los epicentros globales de la pandemia, el segundo país con mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo, después de Estados Unidos, y el tercero con más casos, tras EEUU y la India.

Los números registrados los domingos por lo general son muy inferiores a los de los promedios diarios debido a que hay menos funcionarios procesando las informaciones, y las cifras sólo son actualizadas lunes o martes.

Las estadísticas de los últimos días han evidenciado que Brasil vive una segunda ola de la epidemia sin haber superado la primera y los promedios diarios de muertes y contagios superan significativamente los de hace quince días.

El Gobierno brasileño anunció el miércoles las líneas maestras de su futuro plan de vacunación contra la COVID-19, que prevé inmunizar a los 210 millones de habitantes en unos 16 meses, pero aún no fijó una fecha de inicio del proceso.

Por su parte, la Corte Suprema decidió por amplia mayoría que la vacunación será obligatoria pero no forzosa, por lo que autorizó a los Gobiernos regionales y municipales a imponer sanciones a quienes no se vacunen, como vetar la matrícula en las escuelas a niños sin vacuna o restringir el acceso a espectáculos a quienes no estén inmunizados.

Esto se suma a la decisión de Uruguay sancionar una ley que limita el derecho constitucional de reunión y establece el cierre de las fronteras, en ambos casos de manera temporal, como vía para contener la propagación del nuevo coronavirus.

La iniciativa fue remitida al Parlamento por el Poder Ejecutivo, con carácter “grave y urgente”, y fue objeto de arduos debates en ambas cámaras debido a la oposición del Frente Amplio.

La norma sancionada limita “transitoriamente, y por razones de interés general, el derecho de reunión”, que la carta magna advierte que podrá ser “desconocido” únicamente “en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.