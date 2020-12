Penurias y una creciente angustia en Villa Elisa por la falta de agua crónica

En un amplio sector de Villa Elisa los vecinos padecen la falta de agua. Desde hace tres meses que luchan contra la escasa presión de agua y desde hace tres días que tienen las canillas literalmente secas. Elevados gastos en bidones de agua envasada, baldes para las madrugadas cuando detectan que hay un “hilito” en las cañerías, y malabares para cocinar, bañarse, limpiar las viviendas en tiempos de pandemia, son sólo algunos ejemplos de los problemas cotidianos que los lleva día tras día a terminar agotados de tanto esfuerzo físico y económico que afrontan los usuarios afectados.

“Me despierto, me lavo los dientes como puedo y llamo a Aguas Bonaerenses para reclamar por el servicio. Así arranca mi rutina cada día”, describió Susana Urien, quien vive a dos cuadras de la plaza Castells y el camino Centenario. Está sola. Usa bastón por problemas de salud que le generaron inconvenientes de movilidad. Es diabética, tiene 66 años, padece insuficiencia pulmonar y desde hace 90 días, aproximadamente vive capítulos diarios de una “pesadilla que suena a interminable”.

La usuaria dijo a este diario que “el agua que a veces acumula el tanque hay que cuidarla como oro. Lavar la ropa es una utopía, bañarme es un milagro, limpiar la vivienda pasó a ser un lujo. Por mi edad y mi salud soy una persona de riesgo frente a la pandemia de coronavirus, pero en Aguas Bonaerenses no tenemos respuestas. Las madrugadas ya no son para descansar, cuando percibo que corre un poco de agua por la cañería me levanto como puedo para cargar baldes y lo hago con la mano izquierda –en la que sufrí una lesión seria tiempo atrás-, porque con la derecha uso el bastón. Es un problema cada vez más serio. Y a todo esto se sumó la tormenta de viento del sábado que dejó a parte de Villa Elisa sin las bombas que abastecían a un sector que aún recibe agua”.

Mariana Elefante vive en 56 entre 9 y 10, con su esposo y tres mascotas. La situación que describe es similar. “Termino cada día agotada de tanto cargar baldes y bidones por los que se va todo un presupuesto de dinero, más allá de las boletas que nos manda ABSA por un servicio que no tenemos”, describió la usuaria que vive a escasos metros de una clínica de Villa Elisa.

“Desde hace seis años que vivimos en esta zona y jamás nos pasó algo igual. Al parecer hay problemas con las bombas que están en 10 y 50. Una la arreglaron y la otra no. Creemos que esa que falta reparar es la que nos debe abastecer a nosotros. Llamo todos los días a la empresa, porque no podemos soportar tanto tiempo con esta situación. Compramos muchos bidones por día, y el más barato sale 200 pesos. Para amortiguar los gastos hay días en los que vamos con los bidones vacíos a cargar a una canilla que está cerca del cuartel de bomberos. Pero esto no es vida. Lo cotidiano y por lo cual pagamos el servicio, pasó a ser un lujo porque brilla por su ausencia”.

“Bañarnos es toda una experiencia, porque hay que calentar agua en las hornallas de la cocina, mezclarlo con el agua de bidón, y con un jarro tratar de higienizarnos cómo podemos. De lo contrario, ir hasta la casa de algún familiar o conocido para recordar lo que es una buena ducha, por dar un ejemplo lo mal que estamos viviendo, desprotegidos porque ningún organismo estatal sale a cuidarnos, a pesar de los reclamos realizados. Algún organismo de control debiera intervenir para que ABSA haga lo que tiene que hacer”, dijo la usuaria, incrédula por la situación que está atravesando.

Alcira Alvarez vive a pocos metros, en 10 entre 56 y 57 y ella tiene una amplia familia. Trabaja en City Bell y desde esa localidad lleva cada día innumerables cantidades de bidones a su casa para combatir la sequía.

“Es indescriptible lo mal que estamos viviendo. Por ejemplo el baño es un asco. No podés tirar agua directamente del bidón. Tenés que ponerlo en baldes y ahí darle cierta presión, con tu fuerza. Esto es difícil de describir, pero al terminar el día, que querés darte una ducha y descansar, trabajás el doble en la casa para arreglártelas cómo se pueda por la falta de servicio. Hace 35 años que vivo en la zona y nunca padecimos un momento así”, describió Alcira, visiblemente enojada por la situación planteada y contra la empresa ABSA.

Según la usuaria, “hay un poquito de agua en las canillas entre las 2 de la madrugada y las 7 de la mañana. Te despertás a las 5 para ver si podés llenar algún balde, pero esto no es todos los días, porque hay madrugadas en las que directamente no sale nada. Hay gente que tiene bombas, pone el despertador y las activa, y se lleva la escasa de agua que llega a la zona, donde el servicio es medido. Nos pasa algo tragicómico, porque cuando viene el personal a medir el servicio que se consumió a lo largo del mes todos preguntan desde octubre qué es lo que vienen a medir si no hay prácticamente agua. Sin embargo, nos llegan boletas onerosas de cerca de 2.000 pesos, porque parece que nos cobran un mix entre el consumo y la superficie de la propiedad”.

Alcira remarca también que “no se puede baldear los ambientes, apenas si se puede pasar un trapo húmedo. En plena pandemia no nos pueden condenar a vivir de esta forma tanto tiempo. Hicimos reclamos ante el Ocaba –organismo regulador de ABSA- y Defensa del Consumidor. Hasta ahora, nadie acercó una solución”.

Uno de los reclamos realizados ante ABSA es el 3031518/2/3/4/5/6/7/8/9/16, informaron los vecinos.

Estos testimonios en primera persona son algunos de tantos reclamos que hay en Villa Elisa por esta angustiante situación que plantea la falta de un servicio esencial.

También hay padecimientos con el servicio de agua en las torres de calle 3 de Villa Elisa, donde aseguran que unas 800 familias padecen la falta de suministro de agua.

Según los usuarios, cuando hacen los reclamos sólo responsabilizan a la falta de suministro eléctrico a las bombas de extracción y empuje, que son las que proveen de agua a las cañerías troncales y secundarias.

Según Roberto Anselmino, quien vive en las torres, “desde hace días venimos sufriendo cortes intermitentes hasta este corte que lleva más de 24 horas, o sea que el problema sería anterior a la tormenta de viento de ayer -por el sábado-”.

También resaltó que las 800 familias distribuidas en las torres y casas que componen el complejo están habitadas por parejas con hijos de corta edad y por adultos muy mayores que no pueden conseguir agua sin la ayuda solidaria de sus vecinos.

“Esto no es la primera vez que pasa. Realmente los cortes suelen ser impredecibles y más seguidos de lo que podría calificarse como normal”, afirmó Wanda Muñoz, una ama de casa con tres hijos de 5, 8 y 12 años que está cansada de la “irresponsabilidad empresaria para garantizar un servicio vital”.

Según Muñoz, “es de locos que falte agua en tiempos de pandemia tras meses de venir cuidándonos, es de una falta de respeto a la salud pública porque estamos impedidos de higienizarnos para evitar el COVID-19 y otras enfermedades”.

LO QUE DICE ABSA

Sobre los reclamos realizados por los vecinos que llevan tres meses con serios problemas con el agua, este diario consultó a la empresa Aguas Bonaerenses, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas sobre el tema planteado.

En lo referido a las torres de departamentos de Villa Elisa aseguraron fuentes de la empresa que “el bombeo de la zona está funcionando con normalidad”.

Y mencionaron que “en Villa Elisa tuvimos muchas perforaciones afectadas por falta de energía durante el sábado, cuando se colocaron grupo electrógeno en el pozo 3 para reforzar el suministro. Ayer hubo tres pozos con falta de tensión ubicadas en 12 entre 53 y 54; 11 y 58; y en 55 y 21a. Hoy -por ayer- están recuperados”.