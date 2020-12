Una jornada marcada por los cortes de luz que dejó el viento

Durante el domingo brotaron los reclamos en distintos puntos de La Plata por la falta de energía eléctrica desde la jornada del sábado cuando se produjeron ráfagas de viento que alcanzaron los 90 kilómetros por hora. Esa situación demandó un intenso operativo de la empresa Edelap para reponer el servicio. Al cierre de esta edición, según informaron en la empresa, el 95 por ciento de los usuarios afectados recuperaron la normalidad del servicio.

Mariel, de 16 entre 652 y 653 aseguró que frente a su casa tenía “tres postes caídos” correspondientes al tendido eléctrico y que en el transcurso de la jornada no tuvo energía. La mujer puso de manifiesto que “somos electrointensivos y necesitamos que nos brinden el servicio de alguna forma”.

En tanto, Julieta, de 14 y 633, sostuvo que el sábado, a las 18 se cortó la luz y aún permanecemos en la misma situación”. “Pudimos ver que son tres cuadras sin luz, aunque no fuimos más allá. Seguramente es más amplio”, resaltó.

Asimismo, Susana, de 16 entre 90 y 93, “dijo que estamos sin luz desde el sábado a la tarde y después de varios llamados Edelap nos atendió el teléfono recién hoy -por ayer-, pero todavía no pasó nada y seguimos igual.

Del mismo modo, Lucía, de 9 y 86, comentó que “estamos sin energía desde ayer -por el sábado- y la empresa te da algún número de reclamo pero se queda ahí y no te arregla el problema”.

Marcela Chávez, de 606 entre 10 y 11, contó que “estamos sin luz ni agua desde el sábado”. “A la madrugada vino y se volvió a cortar, y luego vino con una tensión bajísima que no alcanza ni para las lamparitas”. En este marco detalló que “no puedo prender ni enchufar nada. Tampoco sé si se quemó algo”.

Ayer al mediodía siguieron los reclamos por falta de energía en la zona de 15 y 637. María Valenti, una afectada por el corte, alego que “en Arana y Sicardi no disponemos de otro servicio que no sea la electricidad, ya que no tenemos gas ni agua corriente. Por ende, es imprescindible ese servicio”

En tanto, desde Edelap se informó “continúa la ejecución del Plan Operativo de Emergencias con todo el personal y equipamiento necesario, el cual fue puesto en marcha desde el inicio de la tormenta de ráfagas de viento de 90 km/h que afectó nuestra región y al resto de la provincia de Buenos Aires. Ya se normalizó el servicio al 95% del total de los usuarios que tuvieron interrupciones debido a la voladura de techos y la caída de cientos de árboles y ramas que generaron daños en las instalaciones eléctricas, y el personal trabaja en reparar los daños que generaron interrupciones en sectores puntuales o que afectan a usuarios individuales.

“Continúan los trabajos con capacidad técnica ampliada en la normalización de los últimos sectores puntuales que permanecen con problemas en su servicio por la tormenta. El despliegue se realiza dando cumplimiento a las normativas de seguridad para el personal y para los usuarios. En una primera instancia se priorizó la atención de usuarios sensibles (como hospitales y usuarios electrodependientes, entre otros) y las reparaciones en aquellos tendidos troncales de la red que sirven a mayor cantidad de usuarios”, agregaron.