Más consultas que ventas de pasajes en la antesala de las fiestas en la Terminal

Consultas, muchas. Pasajes vendidos, bastante menos que otros años. Ese el panorama en la Terminal de Ómnibus local, en la antesala de las fiestas de fin de año, lo que hace prever que -pandemia mediante- el éxodo turístico no tendrá, en esta temporada, la masividad de otros veranos.

Después de varios meses casi fantasmales, la Terminal de La Plata comenzó a registrar, a lo largo de diciembre, mayor movimiento. Sobre todo consultas por parte de platenses interesados en viajar a algún destino turístico. Estos signos de reactivación del sector son un alivio para los servicios de transporte, luego de varios meses de paralización. Pero las sensaciones son un tanto agridulces, ya que en la vuelta al trabajo las compañías operadoras observan una merma de movimiento de turistas con respecto a años anteriores.

Cristian, vendedor de pasajes de la empresa Vía Bariloche, ofreció un cuadro de situación con respecto al ritmo turístico que se vive en el predio automotor de 4 y 42. “Al principio tuvimos muchísimas visitas por consultas y dudas. La gente no sabía cómo era”, dijo. Luego, en diciembre “empezaron las ventas”. No obstante, desde ventanilla resaltó que “en comparación con el año pasado no es nada”. “Sólo es para sumar”, aseguró.

En ese sentido, amplió que “en un destino como Bariloche o Córdoba, que son de los más elegidos, metíamos dos o tres refuerzos y ahora sale un micro con una capacidad del 80 por ciento de butacas”.

Asimismo, se refirió a las restricciones protocolares, que impone diferencias respecto al servicio brindado hasta antes del coronavirus. “Antes teníamos un servicio ejecutivo. Ahora más que traslado no se puede brindar. Frazada, almohada y demás ya no lo podemos hacer”, sostuvo.

Sobre otro destino tradicionalmente elegido por los platenses, como es la provincia de Misiones, señaló que “hay bastante demanda pero hay demasiados requisitos de la provincia, como el certificado de Covid 48 horas antes”.

“Nosotros recomendamos que los pasajeros visiten la web argentina.com.ar/verano, que es la que día a día va subiendo la información más confiable y actualizada”, dijo, respecto a los requisitos al turista pedidos por cada distrito.

Por su parte, Mariano, a cargo de una ventanilla de la firma Flecha Bus, sostuvo que “desde la semana pasada realizamos algunos servicios desde La Plata, y otra parte que sale de la terminal de Dellepiane, en Buenos Aires, porque Retiro está cerrada”.

“Se puede comprar acá y tomar el colectivo allá. Muchos vienen a preguntar porque hay que sacar un permiso para viajar. Entonces muchos buscan otra opción”, comentó.

En cuanto al expendio de boletos aseguró que “se puso de moda Colón, Gualeguaychú, Federación y Villaguay en la zona de Entre Ríos”, donde “Colón es lo que más se vende en La Plata”.

“También muchos que piden a la Costa. Los boletos están accesibles. Tenemos para vender ida y vuelta. A Rosario y Colón $1.800, a Chajarí $2.000”, agregó.

Para los pasajeros, viajar luego de un año para el olvido es como una necesidad medicinal. Por caso, Gastón, un vecino platense sacó pasajes para viajar a Mar del Plata.

“Me voy cinco días para descansar después del año que tuvimos. Lo que me piden es el permiso Cuidar, que tienen que tener abajo el permiso de con quien viajás. Y nada más. Mar del Plata no te pide más. Vamos entre el 12 y 17 de enero. Lo único que espero que sea todo tranquilo, que se respeten los protocolos. Confío en tener unas vacaciones buenas y descansar aunque sea cinco días y después volver a este infierno”, detalló.

Distintas estimaciones han señalado que los principales centros turísticos reciben visitantes en esta temporada de verano 2020/21, atípica por la pandemia de coronavirus, con distintas alternativas de precios y aumentos de alrededor de 30% respecto de la anterior.