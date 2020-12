Sugestiva quita de un fondo por 400 millones para seguridad

El intendente, Julio Garro, envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que modifica el expediente del Presupuesto municipal 2021, que se votará hoy en el recinto. La norma de último momento elimina del cálculo de ingresos unos 400 millones de pesos que su administración preveía percibir el año próximo en concepto del Fondo Especial de Seguridad del gobierno nacional y que ahora puso en duda.

Si bien el jefe comunal había afirmado el lunes a EL DIA que no realizaría modificaciones al Presupuesto del año próximo respecto a estas partidas, la iniciativa figura en el sumario del Concejo Deliberante como un proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo.

La modificación de última hora de los ingresos previstos para 2021 se dan en el marco de la tirante relación que el jefe comunal mantiene con el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, con cuya área -reconoce- no tiene diálogo desde hace un mes.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que los fondos estaban previstos en el marco de un convenio para la compra de patrulleros, aunque el Ministro y los intendentes de Juntos por el Cambio se cruzaron por no coincidir en las condiciones contractuales. En este clima, en el entorno de Garro no tenían ayer seguridad de si La Plata será contemplada en el programa de fortalecimiento o no. Y, por eso, habría decidido corregir el Presupuesto enviado al Concejo.

Los chispazos entre la Comuna y el área de Seguridad provincial crepitaron con fuerza a partir del 25 de noviembre, cuando Berni decidió descabezar la cúpula de la Departamental La Plata y de la Policía Local, sugerida por Garro.

Pero los cruces escalaron al endilgarse mutuamente las responsabilidades por los desmanes que cada fin de semana se llevan a cabo en fiestas clandestinas en nuestra ciudad y, afirman, aún no han recompuesto el diálogo.