Solá a Cristina: “No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo”

Un día después de que el presidente Alberto Fernández saliera a defender a sus ministros por su gestión, el canciller Felipe Solá se sumó a opinar sobre el discurso que emitió la vicepresidenta Cristina Kirchner, el último viernes, en el Estadio Único de La Plata, en el que criticó al Gabinete y aseguró: “Los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo”.

Temprano, en declaraciones radiales consultado sobre si se sintió aludido por la nueva advertencia de Cristina, Solá respondió con ironía: “No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo para otro”. En ese sentido, sostuvo que “ningún ministro creo que tenga tiempo” y además advirtió que se siente apoyado por el Alberto Fernández. “Me siento respaldado por el Presidente, sino fuera así, renunciaría”, indicó.

Luego, insistió: “No me sentí aludido pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la Vicepresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan”, expresó.

“¿Quiénes no quieren disciplinar?”, se preguntó. Y explicó: “Dijo que ‘el que tenga miedo, el que no esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para defender los intereses populares, que se busque otro laburo’. Y estoy totalmente de acuerdo con ella”, opinó el canciller.

Felipe Solá sería uno de los ministros que desde el kirchnerismo tendrían en la mira. Principalmente por sus diferencias por Venezuela.

“Los que hemos trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sabemos los errores sistemáticos que se cometieron este 2020 en la gestión, como también así el maltrato con nuestros empleados estatales por parte de las autoridades”, disparó contra el canciller en Twitter, mientras, el diputado por la Provincia NicolásRodríguez Saa alineado con el kirchnerismo. “Chanta. Versero. Berreta. Buscá tu minuto de gloria laburando”, le habría recriminado Solá.