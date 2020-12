Coronavirus en La Plata: los vecinos admiten que hay relajación en las calles con respecto a los cuidados

Tras varias semanas de tranquilidad en que los contagios de COVID confirmados en La Plata fueron disminuyendo gradualmente, el reporte epidemiológico del Municipio evidenció ayer un abrupto aumento en los diagnósticos positivos superando nuevamente las barrera de los cien.

Este jueves, en vísperas de la Navidad, EL DÍA realizó una recorrida por el microcentro de la ciudad y le consultó a los vecinos sí creen que hubo un relajamiento en relación a los cuidados contra el coronavirus: la mayoría aseguró que sí.

"Para mi un poco se relajó la gente. Pero yo diría que no habría que aflojar porque se viene la nueva cepa", aseguró Nadia, quien agregó en relación a los encuentros familiares por las Fiestas: "Hay que mantener la distancia y cuidar a los más vulnerables".

Lautaro, quien se encontraba con su hijo en una repleta calle 8, acotó: "Nos olvidamos del coronavirus, se ve relajación. Si bien un poquito cansa, por suerte todavía cosas como el uso del barbijo se mantiene. Lo que veo que falta es el distanciamiento".

Quien se mostró indignada por la falta de cuidados en las calles de la Ciudad fue Lidia, quien se encuentra dentro de los grupos de riesgo por ser adulto mayor. "Por supuesto se relejaron. Que apunten a la educación, es una sociedad que le falta. Además acá deberían estar controlando la gente cómo está", lanzó.

Si bien en la recorrida que hizo este medio se observó que la mayoría de las personas tenía tapabocas, también se vieron algunos que caminaban sin dicha protección. Uno de ellos, de nombre Carlos, explicó: "Directamente ya no lo estoy usando, porque me molesta. Llego al auto y me pongo alcohol en gel, me cuido de esa manera. Esta noche no creo que se acuerden del coronavirus, va a ser un día común y corriente".

Por la misma línea opinó Daniel, quien tampoco llevaba barbijo esta mañana en el centro de nuestra ciudad. "Con el calor, te sofoca", intentó justificarse.