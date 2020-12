Nochebuena sin agua en varios puntos de la Región

Vecinos de diferentes barrios de la Región se comunicaron con el WhatsApp de EL DÍA para informar que hace varios días están sin agua y que temen pasar toda la Nochebuena y la Navidad sin dicho servicio.

Desde Melchor Romero, más precisamente en la zona 184 y 518, indicaron para que hace tres días se encuentran sin agua y les está trayendo serios problemas en días de tanto calor.

"Estamos sin agua y la Cooperativa que está en 519 nº 7476 no hace nada. Para colmo no tiene guardias para solucionar el problema", indicó Gastón, vecino del lugar, en diálogo con este medio.

Y añadió: "Una falta de respeto con un producto de primera necesidad que es medido en este caso".

Por otro lado, en 7 entre 526 y 527 (Tolosa), también llegaron reclamos por falta de agua. "Con el número de reclamo 3039950/16 o sea 16 veces llame a Absa, desde el 10 de diciembre, me dicen qUE hace días verificaron la baja presion de agua (hoy sin agua) y no se acercaron a solucionarlo", precisó uno de los damnificados.

"Ya pasa de vergüenza el tema, es impotencia pura. Quienes pagamos el servicio no lo recibimos. Apelo a la sensibilidad de la empresa aunque se que de nada servirá. Navidad sin agua", cerró.

Desde donde también llegaron reclamos fue desde la zona de 68 y 158. "Cuatro días sin una gota de agua. No se aguanta más, tenemos muchísimos reclamos a Absa no viene nadie", expresó uno de los vecinos del lugar en diálogo con este medio.

"Primero era porque las bombas no andaban, después parecía que era un caño roto, pero no es anda de eso. No nos podemos ni lavar las manos en plena pandemia, aparte del calor", cerró.