Messi habla de Messi: "Me gustaría ser anónimo y poder ir al cine con mis hijos"

Se conocieron nuevos fragmentos de la entrevista concedida por Lionel Messsi en España al periodista Jordi Evole de La Sexta en la que el goleador del Barcelona hablará de lo que fue 2020.

En el reportaje que se emitirá mañana, el Diez fue consultado sobre si hay algo que le moleste de ser quién es y no dudó: "Soy un privilegiado con todo lo que me tocó vivir. A veces me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercadillo, de ir al cine o a un restaurante con mis hijos".

En esa misma línea, el astro argentino, que se encuentra actualmente en Rosario junto a su esposa y sus hijos para pasar las fiestas dijo: "Siempre soy un agradecido porque el cariño que recibo en todo el mundo es espectacular pero hay momentos, sobre todo cuando estoy con mis hijos, que me gustaría pasar desapercibido".