Dalma Maradona dejó un duro mensaje: ¿el apuntado es Matías Morla?

La menor de las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe volvió a disparar en las redes sociales. No dio nombres, pero puso unas iniciales que no conducen a otro lugar que a Matías Morla, el ex apoderado y abogado de su papá.

"Y ahora todos pueden ver LO QUE DIJE HACE MUCHO TIEMPO... Este tipo es lo más violento que hay... Y más que nada lamentó este twit porque tenes 2 hijas mujeres...Pero las vas a pagar MM", tuiteó Dalma.

— Dalma Maradona (@dalmaradona) December 29, 2020

Las hijas mayores de Diego están en un litigio verbal y judicial desde hace muchos años con Matías Morla. Tras la muerte de Maradona la situación ha empeorado.

Las palabras de Dalma llegaron tras la intimidación que hizo el abogado al menor de la familia, Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda.