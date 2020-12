La historia de Danny Wakefield, el papá trans que subió un video de su parto y se hizo viral

Danny Wakefield es un hombre trans que se convirtió en papá por primera vez y subió el video del parto a sus redes sociales. Este hecho conmovió a muchas personas en el mundo ya que tuvo más de un millón de reproducciones.

Danny, residente de Duvall, Wiscosin (Estados Unidos), compartió el momento en que dio a luz a su hijo y fue muy emotivo. Desde hace ocho meses venía publicando el inicio de su proceso tras quedar embarazado y a partir de ahí, mes a mes mostró sus avances y empezó a despertar interés.

Lo cierto es que por la pandemia la situación podía complicarse, por lo que Danny decidió que el lugar de nacimiento sería su bañera. Es eso que la acondicionaron para no correr ningún riesgo. Su equipo lo ayudó a instalar una cámara de video desde un extremo de la habitación para que el momento quedará registrado.

Así es como se convirtió en papá trans luego de un doloroso parto, que no fue nada comparado con la felicidad que sintió con el proceso del embarazo y el nacimiento que le mostró al mundo en sus redes sociales.

El parto fue perfecto y la bebé, a quien llamó Wilder Lea, nació con un peso de 3 kilos y midió 50 centímetros.

"Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo (...) Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante (...) Este embarazo me ha enseñado mucho sobre la confianza en mí mismo, mi cuerpo y mi intuición", manifestó.

Luego agregó que "nunca me había sentido más poderoso y orgulloso en toda mi vida. Esta es la cosa más épica que he hecho. Qué increíble equipo de partos tuve".