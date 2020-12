Descontrol: denuncias por ruidos de autos y motos de madrugada en el Bosque y el Centro

Ya casi no hay zona platense que se salve de los ruidos molestos provocados por autos y motos. Al descontrol en Plaza Malvinas, Parque Castelli y Plaza Moreno los vecinos de un sector del Bosque denunciaron que anoche fue un verdadero descontrol.

Tal como puede verse en los videos y fotos que fueron enviados al WhatsApp de EL DIA, decenas de autos y motos se pasearon por ese espacio verde desde la noche hasta entrada la madrugada. Los llamados "cortes" de los motociclistas -esas explosiones que parecen tiros de armas largas- y las fuertes aceleradas de los automovilistas que se manejan en grupo desvelaron a muchos vecinos que, según dijeron, hicieron las denuncias pertinentes en el 147 y no obtuvieron respuestas.

Una de las escenas se vivió frente a la Plaza Rivadavia, donde a pocos metros se encuentra el Instituto Médico Platense y el mismo Ministerio de Seguridad. Uno de los vecinos escribió cerca de la 1 de la mañana y dijo que "desde hace una hora se puede ver el ingreso incesante de vehículos al Bosque. Música y ruidos, y la autoridad competente cero acción. Esto no puede ser sin la complacencia de las autoridades. El ruido es infernal". Luego contó que pasadas las de la mañana "cerraron la entrada pero sigue la movida", mientras que a las 4 volvió a escribir el mismo frentista para asegurar que a esa hora la zona era "nuevamente zona liberada".

Otros lectores de este diario calificaron los sonidos como "ruidos tipo explosiones de fuegos artificiales o escapes de motos". Mientras que en Plaza San Martín, una vecina de 6 entre 50 y 51, también denunciaron que "no se puede dormir por los ruidos molestos y picadas".

Por otro lado, desde otro sector del Centro también se quejaron: "Esto también pasa en diagonal 74 entre 48 y 11. Además las motos circulan por diagonal y no solo los fin de semana. Los jueves en las cervecerías hacen fiestas electrónicas". Y agregaron que "varios vecinos del edificio tuvieron que malvender su departamento e irse. Y sin saber si los lugares nuevos no corren el mismo riesgo. No puede ser que la ciudad sea solo para la gente de los boliches. Tienen que llevar todos los boliches al Centenario o al Bosque, lugares donde no haya viviendas".

En la misma zona, anoche la vecina Emma Laulhé, que vive en 11 entre 47 y 48, contó que en la parrilla ubicada debajo de su vivienda "tocó un grupo musical y sacaron las mesas a la calle", y como no escucharon sus reclamos se cansó: "Subí a la terraza, prendí la manguera y los mojé a todos porque el ruido que hacían era insoportable y no podía dormir. Soy una persona mayor que no puedo estar padeciendo esto". También sostuvo que llamó al 147 y a la comisaria Primera, pero no atendieron sus reclamos, "pero después llamé al 911 y vinieron enseguida".

Cabe recordar que ayer EL DIA dio cuenta de que en la madrugada del jueves se vivió una situación similar en Plaza Moreno. Autos con equipos de música a todo volumen; motos que van y vienen haciendo “cortes”; otras que circulan por arriba del espacio verde; el alcohol como combustible de la movida; alguna que otra pelea y todo ante la vista de patrulleros que pasan y no paran. El escenario, nada menos que a metros del Palacio Municipal.

Estas escenas, por las que ya venían advirtiendo los vecinos desde hace varias semanas, quedaron registradas por un video grabado por aquellos que residen en las inmediaciones y se sienten damnificados por esta situación, ya que viven “desvelados” por la movida nocturna. Las imágenes las hicieron llegar a EL DIA, como una forma más de pedir respuestas, para que las autoridades municipales o policiales le pongan freno a ese descontrol nocturno. “Las juntadas arrancan entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada con música en volumen muy alto desde los autos provistos con equipos de potencias y las motos se suben a la plaza y hacen ruidos con los escapes. También hay muchos chicos en bicicleta”, fue uno de los testimonios.

El jueves a la noche, sin ir más lejos, se reunieron alrededor de 200 personas, algunas con signos de estar alcoholizadas, y se juntaron unos 40 automóviles en el playón de la Municipalidad, describieron. “Varios vecinos llamamos al 147, al WhatsApp de la Municipalidad (2215734064) y al 911, y recién vinieron a disuadir pasadas las 3 de la madrugada”, indicaron.