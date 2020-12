El transcurso de la vida puede explicar a través de imágenes. Y en la jornada de sábado, en la que Gimnasia y Huracán igualaron 0 a 0, llamó la atención un momento en particular del gran homenaje a Maradona, en el que el Lobo, la mascota Tripera, le ofrendó al trono del “Diez” una bandera de Argentina, la misma que le otorgó al zurdo en su llegada a la institución, allá por septiembre del año pasado.

Al respecto, el propio Lobo explicó las sensaciones de vivir momentos tan fuertes como disímiles.

“Fui un privilegiado en poder recibirlo aquel primer día que pisó el Bosque como DT, con el Lobo entregándole la bandera. Fue algo maravilloso, que creo que va a quedar en la historia de Gimnasia y del fútbol. Fue algo hermoso. Creo que nunca nadie se hubiera imaginado a Maradona como técnico de Gimnasia; y más en la situación en la que estábamos. Y que el Lobo haya tenido el privilegio de recibirlo en su casa, y de entregarle la bandera como símbolo de amor, fue increíble”, sostuvo.

En cuanto a lo sucedido el sábado, explicó: “Fue un pequeño homenaje que el Lobo le quería hacer. De la misma manera que lo recibió, también quiso despedirlo entregándole nuevamente la bandera de argentina a su trono”. “Cuando estaba por dejársela se me vino a la cabeza lo que me dijo cuando se la di. En aquel momento respiró hondo, miró al cielo y dijo: ´Mamá, ¿qué es esto?´, muy emocionado”, recordó. “El otro día fue todo emoción porque él no estaba. No estaba y teníamos que hacer lo mejor que se pudiera para no quebrarnos”, indicó. “El fútbol tiene que ser agradecido con Gimnasia. Nosotros lo hicimos vivir y recorrer los estadios para que todo el mundo tuviera la posibilidad de hacerle un reconocimiento a Maradona”, concluyó.