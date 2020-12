Se tensa la puja por el control de la Uocra y vuelve a enfrentar a miembros del clan Medina

La cada vez más tensa interna por el control de la Uocra vuelve a enfrentar al ex titular de la seccional platense del gremio, Juan Pablo “Pata” Medina, con parte de su clan.

Esta vez, la puja por la conducción del gremio se agudizó con la convocatoria del hijo mayor del “Pata”, Cristian “Puly” Medina, a marchar hasta Villa del Plata, donde el ex secretario general de la Uocra cumple prisión domiciliaria, acusado de asociación ilícita, coacción agravada y extorsión reiterada. La manifestación, agendada para las 17.30 de ayer, buscaba “hacerle saber que las bases lo necesitan” y que se decida “si se queda con las bases” o “con ese entorno malicioso que tanto daño le hizo al movimiento”, según disparó en sus redes el “Puly”.

Apuntaba, concretamente, a Fabiola, la pareja del “Pata”, que además es madre de Agustín Pagnoni Medina. “Para que quede claro: Pata y Puly, nadie más”, espetaron cerca de Cristian Medina, hermano de “Ani” y tío de Brian, también enfrentados a Fabiola.

Pero el “Pata” eligió. Y en un video, grabado en la noche del lunes y difundido entre quienes responden al “Puly”, terminó frustrando esa movilización convocada por “algunos trasnochados”, según cuestiona en la grabación en la que se lo ve fumar en su narguile, la misma pipa de agua que sostenía cuando lo detuvieron, a fines de 2017.

“Estos trasnochados -continúa Medina, mirando a cámara y agitando el índice derecho- mandan a los compañeros a decirme que elija, que sea el ‘Pata’ y el ‘Puly’, pero no el entorno. No entiendo cuál es el entorno, porque están hablando de mi familia”, a la vez que, con el tono más elevado, emplaza a desistir de la marcha “porque no quiero que sean reprimidos en mi casa”.

El enfrentamiento actualiza la larga puja por la conducción del sindicato, cuyo germen está en la detención del “Pata” y el “Puly”, entre otros miembros del clan. Entonces, la Uocra nacional nombró como interventor de la seccional platense a Carlos Vergara, quien a fines de octubre fue reemplazado por César Trujillo. El enroque ya derivó en medidas de fuerza impulsada por quienes están cercanos a Vergara, para los que el desembarco de Trujillo allanaría el camino de regreso a los Medina.

La pelea entre facciones se ha ido saldando en forma violenta, pasando de las amenazas a los enfrentamientos con víctimas fatales como Cesar “Titi” Navarro, un trabajador vinculado a Medina que en agosto pasado fue asesinado a balazos en el barrio Villa Roca, de Berisso.

Con ese telón de fondo, y a la espera de unas elecciones que finalmente normalicen la conducción de la Uocra, la lucha por su control pisa el acelerador.

Ayer, el mensaje del “Pata” fue recibido “con gran tristeza” en el entorno del “Puly”, quien finalmente resolvió suspender la movilización a las puertas de su casa con la que pretendía “brindarle nuestro apoyo y poner a disposición el Frente de Agrupaciones Unidas en la lucha por recuperar” el sindicato.

En tanto que cerca de Medina buscaron bajarle el tono a la disputa al referir que “es más familiar que sindical”. Admitieron, sin embargo, que ‘“Puly’ no está de acuerdo con la plena participación femenina en el gremio, la que estaba representada por Fabiola”. Y que el “Pata” juzga como “inconveniente” una marcha, porque “está ajustado a Derecho y esa es su garantía para obtener la pronta libertad. Lo que menos quiere es trasladar los problemas de la familia al sindicato”, cerraron.