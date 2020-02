Piden pediatras para los centros de salud municipal de zona Norte

El vecino Tato Medina advirtió que “hace dos meses que no hay pediatra en las salitas de Villa Castells y Savoia”. Según contó, “los que estaban se fueron porque no les pagaban y ahora no hay nadie”. A su vez, aseguró a EL DIA que “la gente del barrio lo súper usa y a la vez descomprime los hospitales. Por ahora de la Municipalidad no saben nada, es toda una incertidumbre”. Se espera una respuesta.