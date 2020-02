En un sector de Ringuelet se sienten “tapados de basura”

“Estamos tapados de basura”, describió una vecina de la cuadra de 11 y 517 y adyacencias, en Ringuelet, donde un grupo de vecinos salió a pedir que la Municipalidad de La Plata refuerce el servicio de recolección y la higiene del barrio.

No es el único problema que arrastran. Falta alumbrado público, la calzada es demasiado angosta para el intenso tránsito y hay permanente riesgo vial, los jaquea la inseguridad y también el vandalismo, porque han roto los vidrios de varias casas. Así lo contó una vecina que, atemorizada porque, afirmó, “el barrio parece tomado”, pidió mantener en reserva su nombre.

Describió un panorama complejo respecto a la acumulación de residuos, sobre todo en el corredor de 517 y 11, donde hay un contenedor de residuos que desborda permanentemente. La mujer explicó que hay un asentamiento a escasas cuadras, a la vera del arroyo Del Gato, justo en un sector donde no se completó el traslado de las familias que viven en los márgenes del cauce. En ese sector no hay recolección de residuos, “entonces la gente tira la basura ahí o la traen a esta zona. De manera que el contenedor desborda enseguida. También hay gente que llega en auto a arrojar acá los residuos, no sabemos porqué”.

En la zona aseguran que, por si fuera poco, “cada dos por tres prenden fuego la basura y el humo es muy molesto”.

Otra situación que se da es que al acumularse gran cantidad de basura la presencia de moscas es permanente en la cuadra. “Hay gente que vive con las moscas dentro de sus casas permanentemente”, dijo.

“Desde abril de 2019, cuando hicimos una presentación formal a la Municipalidad pidiendo más higiene para el barrio, que venimos haciendo reclamos”, dijeron. Y al amplio catálogo de deficiencias la necesidad de ensanchar la calle. “La 517 es una salida directa, sin semáforo. Acá hay una cancha de fútbol en la que entran y salen autos todo el tiempo. En cualquier momento se va a producir una tragedia”, advirtieron.