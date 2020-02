Presentan a Rojo al ritmo de La Nueva Luna

Marcos Rojo firmó ayer su contrato con Estudiantes y se convirtió oficialmente en el cuarto refuerzo del actual mercado de pases. Hoy, en la previa del encuentro frente a Unión en 57 y 1, será presentado ante los hinchas con un show de la “Nueva Luna”, una de sus bandas de cumbia favoritas.

La presentación comenzará a las 17:45 y podrán ingresar al estadio Jorge Luis Hirschi aquellos que tengan acceso al encuentro frente al Tatengue. En las puertas de ingreso, la “Fundación Estudiantes” estará juntando útiles escolares y mochilas para luego repartir entre los que más lo necesitan en el inicio de las clases.

Rojo aterrizó ayer a las 7:38 de la mañana en el Aeropuerto de Ezeiza y, antes de emprender el viaje rumbo a nuestra ciudad, habló por primera vez con la prensa sobre su regreso al Pincha. “Estoy feliz, es un sueño para mí. Se juntaron muchas cosas. Necesito jugar, volver a mi nivel, la familia insistió, mi vieja me decía que vuelva”, comenzó indicando el defensor de 29 años.

Luego, agregó: “Tuve muchas ofertas para salir a otros clubes, pero qué mejor que estar en tu casa. Espero poder estar lo más pronto posible adentro de la cancha”.

Al ser consultado qué persona fue más importante para que su regreso a Estudiantes se haga efectivo, contestó: “Hablé con Seba (Verón), pero un día la cabeza me hizo click y dije me quiero ir, necesito estar en donde me siento bien. Estoy con ganas de jugar. En Manchester estaba en el banco así que me decidí. Es mejor venir acá con la gente que ya conocés para salir adelante”.

Por otro lado, también se tomó sus segundos para comentar cómo está viendo al equipo comandado por Gabriel Milito: “Cada vez juega mejor. Hay buenos jugadores así que va a ser un desafío para mí. Además ya hablé con Agus (Alayes), la Bruja (Verón), Masche, Andújar y la Gata (Fernández) y me hicieron sentir muy importante”.

Rojo también habló del cariño que recibe de los hinchas de Estudiantes: “No sé qué decir. El cariño que me brindaron este tiempo, los mensaje que vi... Ayer (por el jueves) armaba la valija y cuando el club lo hizo oficial fue increíble. Mi vieja me llamó y me dijo que estaba orgullosa de mí. Espero que me salga todo bien para devolver un poco del cariño que me dieron”.

Por último, palpitó la presentación que el club le realizará esta tarde en el nuevo estadio: “Va a ser loco. Anoche estaba en al avión y no podía dormir por la emoción que va a ser encontrarme de nuevo con el hincha de Estudiantes y en esa cancha donde estuve de chico dando vueltas”.

USARÁ LA 18

Una vez en nuestra ciudad, y tras pasar por su casa y saludar a su familia y amigos, se dirigió al Country Club de City Bell a ponerle la firma a su contrato. El préstamo, tal como venía indicando este medio, es por seis meses sin cargo y sin opción de compra.

Una vez oficializada su regreso al club que lo vio nacer, posó con la nueva camiseta de Estudiantes y se develó que lucirá en su espalda el número “18”.

