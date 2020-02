Para verlos otra vez: artistas del pasado que vuelven a brillar

Ángeles Gianello (70) recorrió el mundo de la mano de las rancheras y, sin aires de divismo, porque nunca se consideró una artista sino una “obrera del arte”, se puso a disposición del director de orquesta y cantó a su pedido en italiano, francés e inglés, según requiriera la ocasión. Hoy sigue cantando y su registro se tiñe del aroma de la vejez.

José Palomino Cortez (83), padre de Juan, el actor. Nacido en Cuzco, Perú, llegó a La Plata a los 18 años y dice que por culpa de un “profesor nazi” que lo bochó una y otra vez abandonó la carrera de Medicina en la UNLP, y se dedicó “a las comunicaciones”, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la radio de antaño. En los últimos años, ha sido parte además de películas y telenovelas, convocado por Damián Szifrón y otros pesos pesados de las pantallas.

Fernando Ortega (74), primer bailarín de Lola Flores, viajó con ella por todo el planeta. Además de su fiel compañera, fue su gran amiga y quien le enseñó el arte milenario del tarot. Él lee las manos, adivina el futuro, tira las cartas y, con un poco de dificultad, todavía zapatea.

“Yo no soy famoso: soy bueno”, le dice Agustín Busefi (83) a la gente que lo ve parado en la vereda de la Casa del Teatro, mientras mira pasar, como se hacía antes, cuando la inseguridad no era un problema. Hombre de teatro, dramaturgo y actor, empezó su carrera en los 50, fue testigo del debut de Alfredo Alcón y con audacia se tiró a la pileta: “alquilé un teatro, el Lassalle, cuando estaba de empresario el padre de Arturo Puig; en ese entonces el actor que todos conocemos era un niño, que me espiaba escondido detrás del telón”. Entre la bohemia y la aventura, recorrió Europa, conoció a Sophia Loren, fue extra de películas reconocidas de Hollywood y volvió al país. “No hay una trayectoria con luminarias: hay trabajo, sudor, creatividad”, se define este orgulloso socio de Argentores desde hace 52 años que acaba de firmar su producción número 34: “Volver a Gardel”.

¿Qué tienen en común Ángeles, José, Fernando y Agustín? Son cuatro de las casi 40 huéspedes que viven en la porteña Casa del Teatro -entidad sin fines de lucro fundada en 1938 por Regina Pacini Quintero, esposa del ex presidente Marcelo T. de Alvear-, destinada a brindar residencia a personas mayores de entre 60 y 90 años que han dedicado su vida a la escena nacional.

Añorando un pasado que batalla contra la memoria frágil por seguir permaneciendo en recuerdos, estos artistas están viviendo días convulsionados porque sus rutinas se han puesto patas para arriba gracias a una iniciativa cultural, en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires.

Promovida por Teatro Bombón, un festival de obras cortas pensadas específicamente para un lugar determinado, buscando generar activaciones comunitarias con una aproximación al trabajo comunitario, así nació “Casa Bombón Teatro”.

Con curaduría de Monina Bonelli y Cristian Scotton, a partir de historias de vida, mitos del lugar y la participación activa de la comunidad -además de residentes, también participan trabajadores y voluntarios de la entidad- se crearon tres piezas escénicas y tres proyectos especiales que cruzan la ficción con lo documental. Una de ellas es “L´Avarieté”, que, dirigida por el platense Gastón Marioni, presenta a siete de los artistas residentes -además de Ángeles, José, Fernando y Agustín, participan Analía Caviglia, actriz y cantante; Liliana Godoy, cantante; y Tito Rocca, cantante- desplegando sus vidas como canciones alrededor del piano de Hernán Matorra, como artista invitado.

“Son personajes singulares, han tocado el cielo en el pasado, pero han terminado en una profunda soledad y olvido”

Gastón Marioni,

Director

“Son todos personajes singulares, han tocado la gloria y el cielo en el pasado, pero hoy todos han terminado en una profunda soledad y en un profundo olvido, algo que en un punto es inherente al artista”, reconoce Marioni en diálogo con EL DIA, profundamente movilizado por este proyecto.

“Todo fue muy emocionante, porque quienes allí residen son actores, actrices, cantantes, locutores, artistas que han sabido tener su época de oro en la escena del teatro nacional o de la música; que nos han representado en grandes escenarios de todo el mundo, y hoy allí están ahí, mayores, solos… Es muy emocionante volver a encontrarse con ellos”, agrega.

Después de meses de ensayo y preparación es fácil para el actor, director y dramaturgo local trazar un paralelismo con Norma Desmond, el personaje al que le conocimos su dolor en “Sunset Boulevard”: una estrella del cine mudo que pasó al olvido con la revolución tecnológica.

Según Marioni, el trabajo que le tocó dirigir comenzó con dos preguntas: ¿cuál fue el cuadro, tema, monólogo que siempre quisiste hacer y nunca hiciste? ¿Y cuál fue tu gran salto acrobático en tu carrera, es decir, aquel momento que fue una bisagra y te llevó a la fama?

“Con la costura de todas estas experiencias se armó la varieté, que se desarrolla en el salón comedor, donde ellos desayunan, almuerzan, meriendan y cenan todos los días. A la tarde, ese espacio, se transforma en el escenario donde el público vuelve a reencontrarse con estos grandes y enormes artistas, para verlos otra vez”, cuenta.

En los ojos de estos artistas volvió a brillar la ilusión. “Estar arriba del escenario, sintiendo que a alguien le gusta lo que hago, para mí es maravilloso”, reconoce Ángeles, por caso. Volver a recibir el aplauso del público una vez más no tiene comparación, dicen. Sienten. Y así lo hacen notar.

Para Marioni, el objetivo de activación comunitaria que persigue Teatro Bombón “fue más que cumplido” porque la Casa del Teatro está revolucionada: “desde la planta baja hasta el octavo piso, de punta a punta”. Hay adrenalina, felicidad, ganas y un gran motor para seguir.

Además de un éxito en lo profesional, este proyecto implica para el director un mimo en lo personal. “Para mí, que soy un amante del teatro nacional argentino, fue una experiencia singular”, admite Marioni, celebrando la riqueza de la propuesta que permite “conocer esas historias de vida para muchos desconocidas, para otros olvidadas, esos caminos, sus amores, sus glorias, su soledades, sus pérdidas, sus ganancias”, en boca de ellos y en su propia casa.

Además de “L ’Avarieté”, el proyecto “Casa Bombón Teatro” también ofrece “El sueño de Rosita”, la historia de la enfermera más antigua de la casa, que se cuenta en la cocina de la institución, con dirección de Paula y María Marull. Y “Limbo Regina”, dirigida por Nelson Valente y protagonizada por Linda Peretz (actual presidente de La Casa), que propone un recorrido por el edificio y sus fantasmagorías.

Tras sus presentaciones en el marco del FIBA, las funciones para las tres propuestas de “Casa Bombón Teatro” continuarán durante los sábados de febrero a partir del próximo, entre las 16 y las 18, en Av. Santa Fe 1243. La entrada será un bono contribución voluntario que será destinará a beneficio de la Casa del Teatro.