Anunciaron paro de micros: ¿Afecta a La Plata?

Un paro de colectivos por 24 horas, impulsado por un sector opositor a la conducción de la UTA de Roberto Fernández, tendrá lugar este martes.

La medida de fuerza fue anunciada por el dirigente disidente Miguel Bustinduy en reclamo de mayores medidas de seguridad para los choferes y mejoras salariales.

El gremio, por su parte, consideró que el paro es “irresponsable”. Más de 70 líneas de colectivos en el Área Metropolitana verán interrumpido su servicio.

“Estamos conversando con los delegados de todo el país para que la medida afecte a todas las líneas“, aseguró.

Además, el referente de la Agrupación Juan Manuel Palacios denunció que en el último año “los trabajadores perdieron un 50% del poder adquisitivo” y apuntó contra el secretario general del gremio, Roberto Fernández.

“La UTA es ajena a todos los problemas que tenemos. Hay una pérdida que viene del Gobierno de Macri con la complicidad de Roberto Fernández. Perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo, no tenemos obra social, precarización en todas las áreas. Da mucha pena porque nuestra organización siempre estuvo a la vanguardia de los derechos de los trabajadores”, agregó.

¿QUÉ PASARÁ EN LA PLATA?

En diálogo con El Día, el titular de UTA La Plata, Rubén Landa, fue contundente y dijo que el paro"no tendrá ningún efecto en esta Región. En la seccional La Plata respondemos al Consejo Directivo Nacional, y no como no hubo ninguna orden, acá se trabajará con normalidad".