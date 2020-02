Vecinos ya marchan en la puerta de ABSA por la escasez de agua en La Plata

La escasez de agua en distintos puntos de la Ciudad, ya sea por falta de presión en la red o por ceses totales del suministro, se convirtió para muchos vecinos en un calvario cotidiano y en medio del hartazgo convocaron para el mediodía de hoy a una manifestación en la puerta de las oficinas de Aguas Bonaerenses (ABSA) que se encuentran en 7 entre 57 y 58. En tanto, en horas de la mañana se llevó a cabo frente a la sede una marcha para exigir una cisterna para un merendero local.

Mientras la convocatoria cobraba fuerza en redes sociales y se convertía en un canal para expresarse y descargar la bronca con respecto a las dificultades que presenta el servicio, los reclamos en La Plata por la falta del preciado elemento no aflojaban en el inicio de la semana.

Tal es así que hoy desde 70 entre 10 y 11 aseguraron que durante enero y en lo que va de febrero vienen lidiando con cortes o en el mejor de los casos con canillas que parecen "goteros". "No nos podemos bañar. Con o sin calor, no importa el clima, acá la situación es de cortes o baja (muy baja) presión", sostuvo un usuario que se identificó como Gustavo.

La escasez se extendía hacia la zona de 20 entre 68 y 69, según contó Emilce, una usuaria que aseguró que hace cinco días no cuenta con una gota de líquido. "No sé qué pasa con esta gente. Pagar, pagamos. Cobrar, cobran. Pero el servicio no funciona y para comer tenemos que comprar bidones con agua. Me ha tocado tener los platos sucios tres días", relató la damnificada.

La usuaria Marta Bajinay, también del barrio Meridiano V, reclamó que "hace diez días en 18 entre 69 y 70 estamos sin una sola gota de agua", por lo que se le complica realizar las tareas del hogar. "Ni siquiera a la madrugada hay, antes por lo menos tenías un hilito. Anoche me quedé hasta las 4 horas para poder lavar dos platos", resaltó,

Además, enfatizó que "no se puede lavar los baños, no se puede hacer lo imprescindible de cualquier hogar; tengo cisterna pero tampoco carga porque no hay agua". En este marco, la vecina advirtió que "voy a dejar de pagar las boletas porque no tengo servicio, me voy a negar".

En tanto, desde Camino Belgrano y 517, Norma, una usuaria afectada, contó que arrastra "dieciséis días consecutivos con muy baja presión y sin poder hacer uso del servicio". A raíz de la situación y de las penurias suscitadas por el faltante dijo que "ya mandé a pedir el presupuesto de una cisterna".

Por su parte, María del Carmen Romero, otra vecina platense, contó que "hace una semana que el agua no sube a la cisterna y yo vivo en una casa con planta alta donde tenemos el baño, así que no tenemos agua para el uso de los sanitarios ni para limpiarlos.

Para graficar el problema con palabras, la mujer comentó que "para bañarnos tenemos que calentar el agua con una pava eléctrica".

Los inconvenientes con el suministro de agua señalados por los vecinos provienen en su mayoría desde los días de calor agobiante de la semana pasada y que en medio de las penurias desde Absa solo se indicó que hay una avería en la usina Bosque que está afectando el suministro.