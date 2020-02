Historia en los Oscar: “Parasite”, la primera extranjera en ganar mejor cinta

A las cinco de la tarde de Los Ángeles, las diez de la noche en nuestro país, las estrellas de Hollywood ya estaban ataviadas y sentaditas en el Teatro Dolby, esperando que comience la 92º Premios de la Academia, los grandes premios de la industria del cine que celebraron anoche una edición histórica en la que “Parasite”, con cuatro hombrecitos dorados, se convirtió en la primera cinta hablada en un idioma que no es inglés en ganar como mejor película, y donde los argentinos nominados por los efectos visuales de “El irlandés” se fueron con las manos vacías, tras perder en la categoría con “1917”, que conquistó tres premios.

Una noche que no tendría discursos resonantes y politizados como otros años, y que sería muy musical, más que lo habitual, con cada canción nominada presentada en escena (incluida “(I’m Gonna) Love Me Again”, canción de “Rocketman” que entonó Elton John y que ganaría el premio a mejor canción original), Billie Eilish cantando en el in memoriam y una presentación sorpresa de Eminem.

El primer premio fue para Brad Pitt, que ganó su primer Oscar como actor por su trabajo en “Había una vez... en Hollywood”, cerrando así el año de su renacimiento, tras sus escándalos por el divorcio y la bebida y varias malas elecciones actorales. Brad, que interpreta a un doble de acción en la cinta de Tarantino, pidió un “reconocimiento” para los dobles, es decir, que tengan su propia categoría en la ceremonia.

“Parasite” ganó luego su primer premio de la noche, a mejor guion original: la cinta surcoreana comenzaba su cosecha y vencía, en la categoría, a la otra gran favorita de la noche para los premios grandes, “1917”.

El premio a guión adaptado constituyó la segunda sorpresa de la noche: Taika Waititi se lo llevó por “Jojo Rabbit”, en una categoría donde estaban “El irlandés”, “Mujercitas” y la máxima nominada de la velada, “Joker”. “El irlandés” tampoco ganaría diseño de producción, que fue para la reconstrucción inmersiva de los 60 de “Había una vez... en Hollywood” (que estaba teniendo una gran noche con dos premios), y la cinta de Scorsese y “Joker” tampoco se llevarían el premio para el vestuario, que fue, como suele ocurrir, para una cinta de época, “Mujercitas”. “El irlandés” llegaba con diez nominaciones y se fue con cero galardones. Fue la gran perdedora de la jornada.

En el segundo gran premio de la velada, Laura Dern, por su papel en “Historia de un matrimonio”, se quedó con la estatuilla a actriz de reparto, en una categoría pesada. Fue el primer premio para la adorada Dern, y justo en su cumpleaños.

“Contra lo imposible” (“Ford v Ferrari”) se llevó, acto seguido, el premio a mejor edición de sonido (ganaría también el premio a la edición), dejando otra vez sin nada a “Joker”, aunque finalmente ganaría dos anunciadas estatuillas: actor -Joaquin Phoenix- y banda sonora.

El de Phoenix fue uno de los pocos discursos cargados de la noche, donde habló del cine como herramienta para “dar voz a los que no la tienen”: “Yo he sido cruel, un malandra, pero muchos me han dado una segunda chance: y ahí es cuando estamos en nuestra mejor faceta, cuando nos perdonamos por nuestros errores y nos guiamos hacia la redención”, lanzó. El cierre fue tremendo. Al borde de las lágrimas, cerró con una cita de su fallecido hermano River: “Corre al rescate con amor, y la paz seguirá”.

Hollywood se amigaba así con Joaquin, y la otra estatuilla por actuación iría también a una historia de redención: la de Renée Zellweger, que del retiro voluntario pasó a ganar un Oscar, su segundo, por encarnar a Judy Garland (que no ganó un Oscar en su carrera).

“1917” VS. “PARASITE”

¿Y “1917”? La cinta de Sam Mendes, una de las favoritas, comenzaría su cosecha de forma tardía: ganó por su mezcla de sonido; acto seguido, ganó mejor fotografía, por el trabajo del mítico Roger Deakins, quince veces nominado; y luego, se llevó el galardón a efectos visuales. Allí, estaban nominados los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda, por su trabajo revolucionario en la ninguneada “El irlandés”.

Pero no todo era “1917”: “Parasite” sumaba a continuación el premio a mejor cinta extranjero, un galardón cantado. Y el tercer premio para la cinta asiática comenzó a inclinar la balanza en la noche: la estatuilla a mejor dirección, que se esperaba fuera para Sam Mendes por “1917”, fue para Bong Joon-ho, que, genial cada vez que subió a escena, dijo que “lo más personal es lo más creativo”. Y luego contó que era una cita “del gran Martin Scorsese”, también nominado.

“Parasite” caminaba así hacia la historia: ¿sería la primera película extranjera en ganar el Oscar a mejor película? Sí: la cinta surcoreana consiguió lo que nadie antes al dar el batacazo y llevarse la estatuilla principal de la gran gala de Hollywood. En total, fueron cuatro para “Parasite”: la película que cambió la historia consiguió los galardones a mejor dirección, guion, película extranjera y película.