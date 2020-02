Hace un año falta una vacuna obligatoria en los hospitales

Aunque a su año y medio de vida Ciara debería contar ya con al menos dos dosis y un refuerzo de la vacuna contra la meningitis, “hasta ahora solo recibió una sola”, cuenta angustiada Alejandra Rosetti, su mamá, quien desde mediados del año pasado viene llamando en vano a los vacunatorios de La Plata con la expectativa de poder vacunar finalmente a la bebé. La misma situación relata Andrea, la mamá de León. “Están por arrancar las clases; en la escuela me piden que tenga las vacunas al día y no conseguimos darle el refuerzo contra la meningitis porque no hay en ningún lado desde hace meses”, relata la mujer.

La falta de la meningocócica -que deben recibir los niños a los 3, 5 y 15 meses de vida, con un refuerzo a los 11 años de edad- no es ciertamente nueva ni se circunscribe a nuestra Región. Hace ya un año que se vienen registrando en todo el país denuncias de padres que no logran acceder a ella pese a tratarse de una vacuna obligatoria para prevenir una enfermedad potencialmente mortal.

En el caso de La Plata, los baches en la provisión de la “Menveo”, como se conoce popularmente a esta vacuna, comenzaron a agudizarse en febrero del año pasado. Desde entonces los vacunatorios de la Región sólo recibieron partidas esporádicas e insuficientes que se agotaban a los pocos días hasta que en diciembre pasado directamente dejaron de llegar.

Las dificultades en la distribución de la Menveo fueron reconocidas ayer por voceros del Ministerio de Salud de la Provincia, quienes señalaron que se trata de un problema que viene desde la gestión anterior.

“Desde el Ministerio de Salud de la Nación calculan que para fines de febrero la distribución se completaría”, dado que “entre las 12 millones de vacunas que se liberaron recientemente de la Aduana están las dosis necesarias para cubrir la demanda”, aseguraron ayer voceros de la cartera sanitaria provincial.

SÓLO LA RECIBIÓ UN 25% DE NIÑOS

Pese tratarse de una vacuna que reduce el riesgo de contraer una infección que resulta mortal en el 10% de los casos y suele dejar secuelas neurológicas, “solo una cuarta parte de los niños que concurrieron en 2019 a vacunatorios de La Plata lograron recibirla por la insuficiente provisión de dosis por parte del gobierno nacional”, señala un informe difundido meses atrás por la organización Abogados por la Justicia Social (AJUS).

“Por cada 100 niños nacidos vivos, 25 no fueron inmunizados contra la meningitis en la región. Además de ser un drama familiar, se trata de un problema de salud pública que requiere respuesta inmediata por su gravedad”, sostienen desde AJUS.

Por lejos la vacuna más cara del Calendario Nacional, la cobertura de la meningocócica le costaría al Estado argentino unos 79 millones de dólares al año, casi el 40% del total de la inversión que realiza en vacunas, según informó el año pasado la secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos de la Nación.

Según un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, en Argentina hay entre 170 y 300 casos por año y se registran entre 20 y 30 episodios fatales.