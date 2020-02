Milito confirmó que "Rojo está preparado y va a iniciar el lunes"

El entrenador de Estudiantes, Gabriel Milito, habló este mediodía en conferencia de prensa luego de la práctica matutina de hoy y, entre otras cosas, se refirió al debut de Marcos Rojo ante Defensa y Justicia.

Si bien el DT no confirmó el once, sí admitió que el ex marcador del Manchester tendrá la oportunidad de volver a ponerse la roja y blanca tras su regreso, nada más ni nada menos que en 1 y 55.

"Se movió mejor esta semana, se siente mucho mejor y muchas más fuerza. Sentimos que ya está preparado, él lo siente y yo también. De no haber inconvenientes, el lunes va a iniciar", dijo al respecto.

Sobre el puesto que ocupará dijo que "jugaría sobre el sector izquierdo, y reemplazaría a Tití en esa posición. Lo de línea de tres o de cuatro, tiene que ver con ir pasando por situaciones. No hay un sistema más complejo que otro".

A la hora de profundizar el en defensor, confió que "es el jugador que todos conocemos, tiene una trayectoria a nivel europeo y Selección, donde lleva jugando diez años. Hay que agregarle el entusiasmo por volver a ponerse la camiseta de Estudiantes y es un factor muy importante. Por el sentido de pertenencia,porque es su regreso, por jugar en UNO. Todos condimentos que nos van a ayudar a ser mejores. Es un aporte fundamental para el equipo. Seguro que será especial e inolvidable para él".

Asimismo, sobre tiene que trabajar para que el jugador conserve la calma ante tantas emociones, dijo: "Va a vivir emociones muy fuertes, pero apelo a su experiencia. Todos los sentidos estarán en el juego y las emociones quedarán a un lado.

Respecto a la conformación del mediocampo no dio precisiones cuando le consultaron por la presencia de Iván Gómez: "Nuestros volantes todos tienen dinámica porque trabajos sobre eso. Me gusta los volantes con dinámica. Estévez es un gran pasador pero también los es Enzo. Cualquiera de los tres puede jugar".

Por otra parte, contó que ya "llegó la habilitación de Mauro Díaz para que pueda jugar, es un jugador con recursos técnicos muy interesantes y hay que ponerlo bien, a ritmo competitivo. Ya podemos contar con él en el caso que lo decidamos".