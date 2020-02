Berni no se baja de la polémica y habla de “aficionados” en materia de seguridad

Sergio Berni no se baja de la polémica con la Nación. Y ayer continuó con la andanada contra su par de la Nación, Sabina Frederic, al señalar que hay “diferencias entre el profesional y el aficionado” en materia de manejo de las fuerzas de seguridad.

Pese a señalar que en el encuentro que mantuvieron con el gobernador Axel Kicillof “se llegó a un entendimiento” en la controversia por el control de los efectivos de Gendarmería y otras fuerzas federales en la Provincia, Berni volvió a hacer un tiro por elevación a Frederic, de formación antropóloga, al señalar que hay “diferencias entre el profesional y el aficionado”.

“Simplemente aquellos que venimos de una rama profesional sabemos que la diferencia entre el profesional y el aficionado es el método. El método policial no solo tiene una doctrina sino también una metodología. Y la metodología hay que cumplirla, porque si no, los resultados no son los esperados. Son cuestiones técnicas que no surgen de una improvisación sino de un modelo metodológico que tiene que ver con la conducción policial”, expresó Berni.

“Yo soy un profesional y trabajo con método. Está claro que no había método, y ahora hay”, sostuvo.

Berni había enviado una carta a Frederic en la que le pidió el retiro de las fuerzas federales en la Provincia ante la falta de lo que consideró, un trabajo en conjunto. En medio de un pico de fuerte tensión política entre la Provincia y la Nación, el presidente Alberto Fernández recibió al gobernador Axel Kicillof en busca de bajar los decibeles del conflicto. Luego, se acordó coordinar entre ambas administraciones el accionar de las fuerzas federales en territorio bonaerense.

El ministro de Seguridad habló de la diferencia entre profesionales y aficionados

Tras sus veladas y renovadas críticas a su par nacional, Berni confirmó que “se llegó a un entendimiento” y apuntó que “la Provincia empezará a coordinar sus acciones con las fuerzas federales que están en el territorio”.

“Una actividad descoordinada genera perjuicios” , señaló y afirmó que “es una situación que fue superada, miro para adelante”.

Berni expresó que “los bonaerenses nos dieron una responsabilidad y hay que dejar todo nuestro esfuerzo en el camino”.

“No hay nada personal estando una Provincia en el medio. La Provincia cumple 200 años y no pudo solventar los problemas estructurales”, puntualizó.

Al volver sobre las tensiones con Nación, Berni enfatizó que “no me peleo con nadie. El Gobierno no es un club de amigos, es representar intereses, trabajar para los ciudadanos con políticas públicas. Hay diferencias válidas como en cualquier país federal”.

Por su parte, Frederic aseguró que “se saldaron” las diferencias con Berni. “Vamos a establecer nuestros parámetros, pero no vamos a imponer una política de seguridad nacional sino construir una política de seguridad federal, vinculada con las problemáticas provinciales”, aseguró la ministra.

ESTILOS

Frederic detalló que, con la provincia de Buenos Aires, se seguirá “el modelo de Santa Fe, con algunas diferencias por el tamaño de la provincia y porque, también, hay muchos más efectivos federales”, pero -afirmó- “será una mesa conjunta para coordinar acciones en forma semanal”.

Respecto del debate público mantenido con Berni, Frederic sostuvo: “No tuve ningún cruce, creo que vino del lado de él, porque tenemos diferencias y estilos distintos”.

En forma paralela, Berni, se reunió ayer con varios intendentes peronistas y radicales.

Berni se mostró cercano a los jefes comunales, varios de los cuales publicaron fotos de la reunión en sus cuentas de Twitter y le agradecieron por la recepción, en una señal de apoyo político.

Uno de ellos fue el peronista de Salto, Ricardo Alessandro, quien contó que mantuvo una “reunión de trabajo” con el ministro a quien “le hice explícito un pedido de hace años, de contar con más patrulleros y efectivos policiales”.