“Va a haber frustración por parte de los bonistas”, afirmó Guzmán en Diputados

El ministro de Economía, Martín Guzmán, pidió ayer al Congreso de la Nación que apoye al Gobierno en su objetivo de resolver lo que definió como una “crisis de deuda”, aunque en su exposición no ofreció precisiones sobre el curso de la negociación con el Fondo Monetario, cuya misión acaba de aterrizar en el país y será clave para darle viabilidad a los planes oficiales. Y se sinceró: “Va a haber frustración por parte de los bonistas”, pero reclamó que “todos los actores se sienten a la mesa sobre la base de la responsabilidad”.

“Instó al Congreso a que nos acompañe, tanto al oficialismo como a la oposición. Es fundamental que esto no sea una política de Gobierno, sino de Estado”, remarcó Guzmán al final de su exposición de una hora y seis minutos en el recinto de la Cámara baja. Al no dar detalles de las negociaciones, el funcionario pareció convocar a un acto de fe política antes que económica.

En la lógica del discurso de Guzmán, que no fue leído pero sí basado en apuntes manuscritos, se destacó la intención del Gobierno de reestructurar la deuda externa de modo tal de no pagar vencimientos en los próximos tres años. De hecho, uno de los tres escenarios que describió el ministro ubica la eliminación del déficit fiscal en 2023, al final del mandato de Alberto F.

Guzmán no precisó, de todos modos, si la eliminación del déficit para ese año será posible solamente con no pagar la deuda o si está planeando otras fuentes de financiamiento que no sean el FMI y los mercados internacionales. El ministro de Economía insistió en esa línea: “En 2020 no es sostenible que haya una reducción del déficit fiscal”, advirtió.

“No hay peor opción que la austeridad fiscal en una recesión”, enfatizó el funcionario, que se ganó luego un aplauso cuando sostuvo: “No vamos a permitir que los fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de nuestra política macroeconómica”. En ese tramo de su exposición, Guzmán advirtió que “hay mucho dinero en juego” y reclamó “definir de qué lado estamos”.

“Nosotros estamos del lado de la gente”, afirmó el ministro desde un estrado ubicado de frente al recinto y de espaldas al presidente de la Cámara, Sergio Massa. Según pudo constatar EL DIA, el escenario estuvo dispuesto de modo tal que diera una imagen de apoyo institucional para el Gobierno, justo cuando la misión del Fondo inicia su actividad en el país.

En los balcones que dan el recinto se pudo ver a sindicalistas de la CGT como Héctor Daer y Andrés Rodríguez, también a jerarcas gremiales más combativos como Hugo Moyano; a los empresarios de la UIA Cristiano Rattazzi y Daniel Funes de Rioja; a intendentes bonaerenses como Mariano Cascallares (Almirante Brown) y a miembros de los directorios de los bancos Central y Nación.

Ante los diputados de Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor que no hizo uso de la palabra dentro del recinto, Guzmán advirtió que “la Argentina vive una tremenda crisis económica y social”, por lo cual “se profundizaría el descalabro” si el país no pudiera acceder a un canje. “Hay una voluntad firme de pagar la deuda, pero para eso hay que crecer”, sostuvo el funcionario.

Si bien no se mostró ofensivo con el Gobierno anterior, Guzmán buscó aclarar que “en esta crisis todos tienen su responsabilidad por el modelo que fracasó; también el Fondo”. Y anticipó que, en el marco de las negociaciones, “va a haber frustración por parte de los bonistas”, pero reclamó que “todos los actores se sienten a la mesa sobre la base de la responsabilidad”.

Guzmán también buscó despejar la incertidumbre que generó el fracaso de la licitación del Bono AF20, al asegurar que “no representa en absoluto la deuda en pesos”. Sin embargo, admitió que “hay gente que está jugando otro juego” que no es el del Gobierno. Desde la oposición, en tanto, el diputado radical Mario Negri afirmó que la exposición de Guzmán le dejó “gusto a poco”.

El titular del interbloque de JxC fue una de las voces de la conferencia de prensa posterior a la intervención del ministro. El argumento que utilizaron Negri y los diputados macristas, como Cristian Ritondo, fue que Guzmán debió haber aclarado que cuando se habla de deuda, no se debe referir “sólo a los últimos 4 años” porque de otro modo “se vuelve a caer en el relato”.