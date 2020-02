El calor agobiante ya se siente en la Ciudad y crecen las quejas por la sequía de canillas: "Es muy triste vivir así"

En una jornada en la que la temperatura alcanzará los 34 grados, vecinos de distintos barrios de La Plata salieron a poner el grito en el cielo por la prolongada falta de agua potable en los hogares. En algunos casos sostienen que llevan diez días sin suministro y en otros acumulan hasta veinte días sin ver una gota de líquido en las canillas.

El relato que dio hoy a este medio Alina Singoni, una usuaria de Barrio Norte, es estremecedor. "Soy una anciana, pago por el servicio pero desde hace veinte días que tengo que comprar agua para bañarme, para tomar, o tengo que llevar la ropa al lavadero porque no podemos tener nuestra higiene, nuestra limpieza", expresó.

"Esto es una cosa increíble, yo no puedo más, soy diabética. Pero la verdad nunca he vivido tan mal como ahora. Hoy el calor será de 34 grados y no tenemos agua. Y lo peor es la situación de cansancio y de estrés que genera estar así. Es muy triste vivir así", enfatizó la damnificada.

Singoni sostuvo que "llamo a ABSA y te da un numerito. Para ellos con eso ya está, pero acá no pasa nada". La mujer apuntó que "acá se han hecho muchos edificios grandes, con grandes bombas. En frente de mi casa hay días en los que lavan el auto pero yo no tengo presión ni agua para tomar".

LEA TAMBIÉN En Barrio Hipódromo llevan ya 9 días sin agua y afirman que el panorama es “insostenible”

Singoni puntualizó que "lo único que quiero es que nos den agua, somos muchos los vecinos de Barrio Norte que venimos padeciendo con el servicio, antes por la baja presión y ahora directamente porque no tenemos".

Por otra parte continúan las quejas desde las torres de diagonal 80 y 116 en Barrio Hipódromo, donde cursan el décimo día sin suministro de este vital y preciado elemento. "No sólo los edificios, sino también en las casas estamos todos padeciendo este cuadro de sequía", manifestó un usuario que prefirió reservar su identidad.

En tanto, una mujer que se identificó como Mónica Carena confió que la falta de agua también es un drama en la cuadra de 122 entre 46 y 47. En medio del agobiante calor, Carena dijo que "estamos con temperaturas elevadas y con contaminación porque no podemos higienizar la casa".

"¿Qué esperan? ¿Hasta cuándo van a abusar de los usuarios que pagamos los servicios? ¿Hasta cuándo van a tirar de la cuerda los corruptos?" fueron los interrogantes que planteó la vecina.

"A los 70 años después de una vida de trabajo, tengo que pasar por esto: cargar baldes para ir al baño. Es denigrante la situación. ¿Dónde están la autoridades?", protestó la mujer.

Desde ABSA habían prometido solucionar los problemas en el transcurso del fin de semana.