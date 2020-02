Rojo tras el debut con derrota: "Perdimos un poco la cabeza"

Marcos Rojo no tuvo su mejor debut en el estadio de UNO,sobre todo porque el equipo fue superado por Defensa y Justicia por 2-1 y mostró un flojo desempeño.

Si bien el defensor aseguró que vivió un momento muy especial a partir del cariño de los hinchas, lamentó no haber podido ganar en 1 y 55.

En diálogo con la prensa, el defensor, que jugó como stopper por la izquierda dentro de una línea de tres que completaron Juan Fuentes y Jonatan Schunke, destacó que "fue especial volver y recibir el cariño de la gente. Es una lástima no haber podido quedarnos con los tres puntos y con la victoria en casa"

A la hora de explicar por qué el equipo no pudo imponerse frente al conjunto de Hernán Crespo, consideró que "perdimos un poco la cabeza. En el entretiempo hablamos y dijimos que teníamos que tratar de estar más tranquilos"

El defensor tuvo la oportunidad de marcar cuando el tanteador estaba en blanca pero falló en la definición luego de un centro que cayó desde la izquierda.

Al respecto dijo: "Me lamenté mucho esa jugada. Tuve para meterla, pero sentí que tenía a alguien en la espalda y por eso no me pude acomodar. Hay que seguir trabajando y espero que la próxima se me dé".

Por último, sobre la amonestación que recibió y la jugada en la que caminó por la cornisa de la expulsión, admitió que "a nadie le gusta correr atrás de la pelota y eso creo que fue lo que nos llevó a que nos amonesten. No nos pudimos imponer y creo que nos superaron, principalmente en el primer tiempo"