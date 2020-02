El “Chino” Ríos le pegó a todos y no dejó títere con cabeza

Marcelo Ríos, ex tenista chileno y número uno del mundo, apuntó contra los homosexuales porque no le gustan “nada” y también al presidente de su país, Sebastián Piñera, por ser “blandito” frente a las reciente manifestaciones del pueblo trasandinos.

“Te lo digo de verdad, y soy criticado en muchas partes y por gente muy querida, no me gustan los homosexuales hombres. ¿Si me pasa lo mismo con las lesbianas? Es diferente, pero ver dos huevones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen. No estoy diciendo tampoco que haya que tratarlos mal”, afirmó el ex tenista en una nota publicada por el diario La Tercera de Chile.

El “Chino” Ríos, de 44 años, tiene un hijo varón y aclaró que lo aceptará “si sale así” aunque, en otra frase desafortunada, aseguró que lo cría como “un hombre” para que no sea homosexual.

En su etapa como tenista profesional trepó a la cima mundial en 1998 cuando durante seis semanas estuvo al frente del ranking de ATP y se transformó así en el primer latinoamericano en lograrlo. Además, hasta el momento, nadie ocupó ese lugar sin ganar un Grand Slam, debido a que solamente jugó una final en el Australia Open frente al checo Petr Korda.

“A Andre Agassi lo pillaron cuatro veces con doping positivo y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro la hueá más mierda que existe. Puros gringos metidos. En esa época los masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras. Con Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta cada año. ¿Y quiénes cagábamos? Los sudamericanos. Yo físicamente cagué a los 26 años porque me reventé. Si yo no medía 1,90… Tenía que jugar a cinco sets, rebotando en cemento tres meses. Es el único deporte que cambia de superficie cuatro veces”, analizó.

Por otro lado, Ríos criticó al actual presidente chileno, Sebastián Piñera, y sobre el estallido social que atraviesa su país comentó: “Piñera fue muy blandito y no supo salir de la situación rápidamente”.

“Donald Trump acá (actualmente Ríos reside en la ciudad de Miami, Estados Unidos) dice que mañana va a matar al hueón de Irak y lo mata. Es un hueón perro. Tiene al país bien derecho (…) Yo con Nicolás Maduro nada, ha hecho mierda a Venezuela, pero tiene personalidad”, destacó.

Finalmente, Ríos recordó el cruce entre el argentino Diego Schwartzman y el trasandino Christian Garín durante un reciente encuentro: “Por ejemplo, en un cruce, Schwartzman le dice ‘vos sos boludo’ y Garin no hizo nada. Yo si fuera Garín, le hubiese respondido ‘qué te pasa, enano de mierda’”, cerró el siempre polémico ex tenista chileno.