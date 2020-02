Dos jubilados se quedaron con los $50.000 del Cartonazo

Dos ganadores tuvo el Cartonazo de EL DIA por 50.000 pesos: Osvaldo Héctor Díaz y María Cristina Clark. Ambos jubilados, Osvaldo vive en San Carlos y María Cristina es vecina de Altos de San Lorenzo.

“Tuve una enorme suerte en esta jugada: me faltaban cinco números y hoy -por ayer- salieron. Hubo jugadas que me faltaban tres o menos números para el miércoles y no pude completar los aciertos. Pero esta vez se dio y será una gran ayuda”, dijo Díaz, en diálogo con este diario.

El lector recibe la edición impresa los fines de semana y los días feriados y el resto de los días los compra en el centro.

Casado, jubilado como autónomo, aseguró que va a “realizar algunos arreglos en la casa”.

En Altos de San Lorenzo, a María Cristina Clarck, le faltaban tres número para el cierre de la jugada de ayer. Junto a su amiga Alicia controlaron los números y comprobaron que el cartón tenía quince aciertos. Así se transformó en la segunda ganadora del Cartonazo.

Clarck es jubilada y contó que el premio lo va a disfrutar con su nieto. “Es la primera vez que gano algo”, indicó, sonriente.

“Estoy muy contenta porque al fin gané algo. Voy a afrontar algunos compromisos pendientes y luego trataré de darme un gusto junto a la familia.

Mañana comienza una nueva ronda, con la entrega del cartón junto a la edición impresa de EL DIA. Desde el sábado y hasta el miércoles próximo se publicarán los números con los que los lectores tienen que cotejar para ver si logran los quince aciertos.

Quienes tienen 15 aciertos se transforman en ganadores del juego. Si hay más de un afortunado, el premio se reparte en partes iguales.

Al tener los 15 aciertos, los ganadores tienen que llamar al 425-0101 y presentarse el miércoles entre las 11 y las 17 en diagonal 80 Nº 815/817.