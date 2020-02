La opción de saldar las multas viales con tareas comunitarias, todavía en veremos

Pintar monumentos, escuelas y hospitales son algunas de las alternativas a las que -en teoría- pueden recurrir automovilistas platenses para afrontar las multas por “faltas leves y de bajos montos” que se hayan cometido en la Ciudad, en lugar de saldarlas con dinero.

Al menos eso es lo que aprobó en octubre pasado el Concejo Deliberante local. Sin embargo, según advirtieron desde el Sindicato Unión de Conductores de Taxímetros de La Plata, el cambio de las infracciones de tránsito por trabajos comunitarios no se está implementando. Reclamaron, a su vez, que la ordenanza se ponga en marcha a la brevedad.

Desde el Municipio aclararon que la normativa, sancionada a fines de octubre de 2019, es “relativamente nueva” y todavía se está trabajando en la elaboración de la reglamentación, de forma tal que una vez que empiece a aplicarse, sea lo más acorde posible a los fines que persigue este nuevo instrumento.

Paula Baso es taxista y días atrás le hicieron una multa por un supuesto estacionamiento indebido. Fue porque descendió de su vehículo “un instante” para alcanzarle a un pasajero discapacitado un teléfono móvil que se le había caído. “Se bajó del auto y el celular se le cayó en el asiento trasero. Yo salí con el auto, pero me di cuenta, di la vuelta, lo crucé en 7 y 47 y le toqué bocina para devolvérselo.

“El hombre usaba muletas y le costaba caminar, entonces puse balizas y, sin pisar la senda peatonal con el auto, bajé un instante para alcanzárselo”, relató la trabajadora del volante, a quien por esa acción, que duró, según dijo “dos segundos” una agente vial le labró una infracción por mal estacionamiento.

Resignada, la mujer no tuvo más remedio que afrontar la infracción. Fue al Juzgado de Faltas e intentó una condonación de la sanción con un descargo, contando lo sucedido. Incluso la acompañó el pasajero al que en aquella oportunidad le devolvió el teléfono móvil. Al final le pusieron una multa por $2.000, debido a que se consideró que se trata de una infracción leve. “Para mí, que gano $400 es mucho y no lo puedo pagar”, dijo. Al enterarse de la normativa que permitía cancelar las multas con trabajo comunitario, lo planteó al Juzgado. “Pero me dijeron que eso no existía”, lamentó la taxista. “Yo la quiero pagar, pero haciendo trabajos, porque no tengo plata”, insistió.

Juan Carlos Berón, titular de uno de los sindicatos que nuclea a choferes de taxis se sumó al reclamo: “Es un caso ideal para poner esa normativa en práctica. Le hicieron la multa por haber dejar el auto en doble fila, con las balizas puestas, para bajar a devolver un celular a un discapacitado. Ella no puede pagar la multa. Y cuando fue a pedir las tareas comunitarias le dijeron que eso no corre”.

La ordenanza en cuestión establece que la Justicia de Faltas será la encargada de definir qué multas se podrán pagar con trabajos comunitarios, que podrá ser la limpieza, acondicionamiento, conservación o atención de escuelas, unidades sanitarias, parques, paseos, dependencias municipales o instituciones de bien público.

Consultados sobre el estado de esta normativa, desde la Municipalidad de La Plata recordaron que “la ordenanza se aprobó en octubre del año pasado, y si bien ya forma parte del código de faltas, es una medida “relativamente nueva” de acuerdo a los tiempos que transcurrieron.

Los voceros consultados explicaron que “si bien los jueces de falta tienen la facultad de aplicarlo, ellos están pidiendo que –en primera instancia- se lleve adelante la reglamentación de la misma a través del Departamento Ejecutivo”. Por ese motivo se remarcó que actualmente la Comuna “está avanzando en la reglamentación a los fines de confeccionar una medida lo más perfectible que sea posible”.

Concretamente, lo aprobado por el Concejo Deliberante local establece incorporar el artículo 6 bis a la ordenanza 6147 -Código Contravencional-, que quedó redactado del siguiente modo: “Para las faltas alcanzadas por el Título IV, faltas de tránsito por contravenciones a las leyes de tránsito nacional y provincial, así como contravenciones a ordenanzas que refieran al tránsito, a los efectos de abreviar el proceso, podrán implementarse mecanismo de sanción alternativos y/o complementarios tales como trabajos comunitarios y Cursos de Sensibilización del Conductor.

Aclara, a su vez, que “la cantidad de horas previstas para la realización de la medida será dispuesta por la autoridad de la Justicia de Faltas interviniente”. La medida aplicaría para faltas como “estacionar en doble fila y no respetar el estacionamiento medido”, consideradas leves en el código de tránsito y que tienen multas máximas de 4.000 pesos.