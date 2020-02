La joven agredida, tras la feroz golpiza en 4 y diagonal 80: "¿Qué hubiera pasado si terminaba muerta"?

Un feroz hecho de violencia tuvo lugar ayer a primera hora en diagonal 80 y 4. Se trató de un ataque a una pareja que terminó con la joven inconsciente en el piso y que quedó registrado por cámaras de seguridad del Municipio.

Por el hecho, ayer fueron detenidos cuatro jóvenes, aunque hoy liberaron a tres: Matías Duran (21), Lucas Preste (22) y Agustín Sanguinetti (22). La persona restante es una menor que sigue detenida y podría ser imputada por tentativa de homicidio, robo y robo en poblado y en banda. Cabe recordar que a ella es a quien se la ve pateando la cabeza de la víctima una vez que está en el suelo y sustrayéndole el celular.

En diálogo con EL DÍA, Romina Suárez, la joven agredida, contó que había ido a bailar con su novio Martín, quien cumplía años, y con algunos amigos, y que al salir fueron atacados por el numeroso grupo. Él, en tanto, sumó: "Veníamos cantando. Ellos desde una esquina nos empezaron a gritar, iban para el lado de Plaza San Martín pero de pronto estaban atrás nuestro".

Según continuaron el relato, el grupo empezó a tirarles piedras y los corrieron, marco en el que Romina quedó en shock y quedó petrificada.

"La chica rubia me empezó a pegar y me tuve que defender. Corrí hasta donde estaba él (por su novio) y había como cuatro personas pegándole. Sentí un golpe en la cabeza y me desvanecí. No sentí los golpes en la cabeza", reveló sobre el impactante momento del video que ayer circuló y causó un gran impacto.

Finalmente, aún recuperándose de sus lesiones, reflexionó: "No entiendo qué les pasa por la cabeza. Si hubiese terminado muerta ¿qué hubiera pasado?".

Los hechos conmocionan al país por la crudeza de las imágenes pero especialmente por la similitud con el caso de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en Villa Gesell.