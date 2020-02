Adiós a Sofía Neiman: una profesional respetada pero, sobre todo, querida por todos en el medio

La reconocida relacionista pública Sofía Neiman, nacida en La Plata hace 71 años, falleció el sábado por la noche: la exitosa empresaria cenaba con amigos en la casa del empresario Daniel Hadad, en el barrio de La Barra, Punta del Este, donde había llegado con una de sus grandes amigas, Marcela Tinayre, cuando comenzó a sentirse mal. Neiman se descompensó, perdió el conocimiento y murió antes de que llegara la ambulancia. “No se pudo hacer nada”, indicaron los presentes.

Reconocida figura del ambiente y respetada por su profesionalismo y calidad humana, Neiman había decidido estudiar Arquitectura en nuestra ciudad, pero su don para el trato con las personas del ambiente la llevaron a abandonar los estudios universitarios para abocarse a las relaciones públicas, un rubro en el cual se destacó durante décadas, manejando la prensa y organizando eventos corporativos y sociales desde su empresa, Sofía Neiman Producciones, donde trabajó con marcas como General Motors, L’Oreal, Fiat y Kenzo, entre otras. En el último tiempo formaba parte del equipo de producción de “Corresponsales en Línea” además de dedicarse a organizar fiestas en Punta del Este.

Neiman tenía varios placeres simples en la vida: la música, la literatura, el cine y el arte la atrapaban, y amaba compartir asados familiares, desgustar de vinos y, claro, su querido Estudiantes de La Plata. Familiera, decía que la mejor imagen que se le venía a la mente era una foto junto a los suyos: sus dos hijos, Francisco y Marcos, de su matrimonio con Carlos Mariani, y los cuatro nietos que ellos le dieron.

Sofía tenía, además, una gran veta solidaria, y siempre estaba dispuesta a trabajar ad honorem en eventos destinados a recaudar fondos para los más necesitados, acercando a los mismos a las figuras más importantes del medio: de su círculo íntimo de amigos formaban parte Marcela Tinayre, Susana Giménez, Evelyn Scheidl, Teté Coustarot, a quien conoció en nuestra ciudad, Nequi Galotti, Mora Furtado y Dany Mañas, entre otros.

“UNA SEGUNDA MADRE”

Estos amigos y otros que hizo en una vida en el medio salieron a las redes tras conocerse la noticia a expresar su congoja por la muerte de Neiman, y dejaron en claro que será una figura más que extrañada. “Fue sorpresivo, estoy devastada”, le dijo Tinayre a La Nación, y agregó que “Sofía murió a mi lado, era como una hermana para mí”, manifestó.

Su hijo Nacho la despidió como “una segunda madre”, un comentario que se repetiría en la jornada de ayer. “Estoica en las buenas y en las malas. Apuntalando y acompañando. En esta vida me dejaste dos hermanos. Siempre estaremos unidos y caminando juntos como lo soñaste”, agregó Nacho. La matriarca del clan Legrand, Mirtha, decidió suspender su cumpleaños 93 tras conocerse la muerte de la relacionista pública e íntima amiga de la familia, y celebrar solo con los íntimos.

“Yo le dije ‘ella hubiera querido que la hagas. Tenés todo: la comida, la torta... Brinden por Sofía. Brinden porque no sufrió’”, le dijo Susana cuando llamó para felicitarla por el cumple y hablar de la triste noticia. La diva contó luego que “todavía no lo puedo creer. Fue una gran amiga, trabajadora, una luchadora… Una madre increíble. ¡Estaba loca con sus nietos! Fue tan de golpe… No estaba enferma, se encontraba perfecta. Cuando alguien está enfermo podés esperar algo, pero ella siempre fue saludable, con una energía tan increíble… Hacía 20 trabajos a la vez, era una mujer muy fuerte, muy increíble. Estaba llena de amigos y amor. Vos le pedías cualquier favor y a los dos minutos estaba hecho”.

Y Teté Coustarot afirmó que “para mí Sofi es una hermana de la vida. La conocí cuando fui a estudiar periodismo a la ciudad de La Plata, porque ella es platense, e inmediatamente me hice amiga. Así que es toda una vida de estar juntas y acompañarla también en todo su trabajo como relacionista pública. Era una mujer emprendedora, muy alegre, muy vital… Una mujer que con sus hijos y con sus nietos era súper presente y cariñosa. Lo mismo con sus amigos. La recordaré con amor toda mi vida y la voy a extrañar muchísimo”.

“Estoy en shock. Era una mujer sofisticada, que amaba las relaciones públicas. Hace poco se había mudado y estaba muy contenta. Además se la veía muy mona. No puedo creer lo que pasó”, se lamentó Silvia Mercado. Y Gustavo Sofovich se mostró muy dolido por su partida. “Sofía era una madre para mí. La conozco desde que tengo uso de razón. Fue una madre que me ayudó siempre en todo lo que me pasó en la vida, en mi recuperación. Alguien a quien amé. Un ser de luz, totalmente de luz, que siempre estaba cuando la necesitaba. La verdad es que no puedo entender lo que le pasó. Ella me sostuvo para que yo pudiera a estar parado y nunca la voy a olvidar”.

Los saludos llegaron desde todos los rincones. La recordó Daniel Scioli (“una emprendedora de la vida, una mujer que ha hecho un culto de la amistad”) y también Marcelo Tinelli (“una mujer hermosa en todo sentido. Una excelente profesional. Una gran madre. Una muy buena amiga”). La saludaron Silvia Chediek, Mónica Gutiérrez, Anamá Ferreira.

“Sí recuerdo el orgullo por tus hijos y sus logros. Sí recuerdo el amor que nos teníamos. Una hermosa amistad que con el tiempo nos transformó en hermanos. Todavía me cuesta aceptar que desde anoche no estarás más en nuestras vidas, pero sí lo vas a estar en nuestro recuerdo y en nuestro corazón”, escribió el Negro González Oro en Instagram.

Evelyn Scheild, visiblemente emocionada, recordó a su amiga Sofía: “¿Madre? Una madraza mal. ¿Abuela? Hasta el infinito”. Y uno de sus amigos más entrañables, Dany Mañas, aseguró que “siempre fue, aparte de una trabajadora y una luchadora incansable, una madraza y una ama de casa increíble. Era una combinación que pocas veces existe. Estaba muy preocupada siempre por saber qué le pasaba a uno, cuando alguien no estaba bien. Era muy amiga y muy compañera”.

“Un poco protestona, cascarrabias a veces, pero porque era una mujer con personalidad. Ella tenía carácter”, agregó Mañas. “Y en una época en la que no se hablaba de las mujeres empoderadas, fue una pionera de todo eso a través de su trabajo y de su don natural para las relaciones públicas, que hizo que todo el mundo la quisiera”.