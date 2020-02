Trump celebra la condena a Weinstein como una "gran victoria" para las mujeres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió hoy la condena por abuso sexual y violación al productor de cine Harvey Weinstein, a la que calificó como una "gran victoria" para las mujeres que envía "un mensaje muy fuerte", pese a que él mismo fue denunciado por acoso y abuso.

Weinstein, de 67 años, fue declarado ayer culpable por un jurado de Nueva York, en un veredicto considerado "histórico" por el movimiento #MeToo, que vio la luz en 2017 tras la catarata de denuncias en contra del magnate de la industria cinematográfica.

"Desde el punto de vista de las mujeres, creo que es algo buenísimo", declaró Trump en una conferencia de prensa en Nueva Delhi, la capital de la India, donde hoy cerró una visita oficial de dos días.

"Es una gran victoria y envía un mensaje muy fuerte. Muy, muy fuerte", agregó.

El mandatario, a quien al menos 16 mujeres denunciaron en los últimos años de acoso o abuso sexual, se desligó también de la figura de Weinstein, del que aclaró nunca fue un "admirador".

Declarado culpable de cometer un acto sexual criminal en primer grado contra la ex asistente de producción Miriam Haley y de violación en tercer grado contra la actriz Jessica Mann, el productor espera ahora la sentencia el próximo 11 de marzo, que podría ascender a un máximo de 29 años de cárcel.

"Era una persona que no me gustaba", dijo el gobernante republicano. "Lo conocía muy poco y no muy bien", agregó.

Trump, que aspira a la reelección en las elecciones presidenciales de noviembre, aprovechó la condena de Weinstein para cargar contra la oposición demócrata, a quien afirmó "les caía muy bien" el magnate de Hollywod.

"Michelle Obama lo amaba, Hillary Clinton lo amaba, y dio una tremenda cantidad de dinero a los demócratas", aseguró, citado por la cadena BBC.

El productor, achacado por graves problemas de espalda, fue trasladado hoy a un hospital de la ciudad de Nueva York con palpitaciones cardíacas, por lo que aún no ingresó en prisión.

Más de 80 mujeres acusaron a Weinstein de conducta sexual inapropiada desde el estallido del movimiento #MeToo, que tuvo un efecto dominó a escala global contra los abusos cometidos por hombres en posiciones de poder.

El fenómeno fue desde entonces fuertemente criticado por el propio Trump, quien llegó a calificar a las activistas de "alborotadoras" y a considerar que son tiempos "aterradores" para los hombres.

Ya en la campaña electoral de 2016, las denuncias de abuso sexual y los comentarios machistas del entonces candidato republicano causaron indignación entre los movimientos feministas, que recibieron su llegada a la Casa Blanca con una multitudinaria protesta en rechazo a sus políticas y en defensa de los derechos de las mujeres y minorías.

La manifestación, conocida como la marcha de las Mujeres, se repite desde entonces todos los años a mediados de enero.