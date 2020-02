Barby Franco contó su decisión tras la suspensión de su casamiento: "Vendí la alianza"

Barby Franco estuvo a punto de casarse con Fernando Burlando, o al menos de eso estaba convencida, cuando finalmente la boda se suspendió y ella se mostró muy conmocionada por lo sucedido, lo cual transmitió públicamente con duras declaraciones.

Ahora, la modelo contó al respecto: "Nos íbamos a casar, pero él me canceló la boda. Ya ya tenía todo… tenía tremendo anillo y él me lo suspendió".

Una vez cancelado el proyecto, Barby reveló cuál fue su postura. "Sorteé mi vestido por Instagram”, dijo y sorprendió a todos en el programa de Guido Kaczka, al cual asistió como invitada.

Y agregó: "¡Y el anillo lo vendí por Mercado Libre! Después me enteré del monto total que salía el anillo y claro, me di cuenta de que lo vendí por dos mangos, lo regalé. Era muy caro y creo que lo vendí por mil pesos. Cuando se enteró Burlando, casi me mata".