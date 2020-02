Crece el malestar del campo por la posible suba en las retenciones y hablan de paro

La posibilidad de que el gobierno nacional avance en los próximos días con un anuncio de aumento en las retenciones a las exportaciones de soja y derivados generó ayer fuerte malestar en las entidades del campo bonaerense y de las provincias productores, desde donde esperan la confirmación oficial de la medida y advierten con medidas de fuerza y protestas si la suba se concreta.

“Sería como echarle nafta a las brasas, algo muy imprudente por parte del Gobierno”, dijo ayer el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, en una jornada donde también hubo voces críticas y advertencias desde la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, que reúne a las entidades que componen la Mesa de Enlace.

Las tensiones entre productores y dirigentes rurales y el gobierno nacional se agudizaron ayer luego de que trascendiera que Alberto Fernández tiene decidido aumentar en los próximos días tres puntos las retenciones a las exportaciones de soja y derivados.

La medida, que sería comunicada a las entidades de la Mesa de Enlace en una reunión que mantendrán esta semana con el ministro de Agricultura de la Nación Luis Basterra, está contemplada en la ley de emergencia pública que el Congreso votó a fines de diciembre. De acuerdo a esa norma, el Ejecutivo está autorizado a aumentar del 30 al 33 por ciento las alícuotas por los derechos de exportación de soja y derivados de soja, y de 12 a 15 las retenciones en trigo y maíz.

Según fuentes de la Casa Rosada, el ministro Basterra les comunicaría la medida a la Mesa de Enlace en una reunión entre mañana miércoles y el viernes y el próximo domingo Alberto Fernández la confirmaría formalmente en el discurso ante la Asamblea Legislativa. El presidente pediría “un aporte de todos los sectores” y en ese marco haría el anuncio de suba en las retenciones.

Para el gobierno nacional se trata de una jugada de altos riesgos por el complicado momento que atraviesa su relación con las entidades del sector. La semana pasada, el ministro Basterra logró desactivar a último momento una medida de fuerza que iba a motorizar la Mesa de Enlace en reclamo por la política impositiva de Nación y la provincia de Buenos Aires para el sector.

Ayer, en ese marco, desde las principales entidades salieron a marcar la cancha al gobierno al anunciar que si avanza con esa medida sacarán a las rutas su reclamo con la segura convocatoria a una medida de fuerza con cese en la comercialización.

“Todos estos rumores llevan enojo al campo y le bajan los brazos a la producción. Esto se sabe cómo empieza pero no cómo termina”, afirmó De Velazco, de Carbap. “En Tucumán la semana pasada en reunión de la Mesa de Enlace; se iba a decidir fecha sobre cese de comercialización y en el medio llamó Luis Basterra, luego de dos meses de pedir audiencia y no tener respuesta, para convocar a una reunión. Hay que poner una fecha de cese de comercialización para que se dé la reunión, sino no hay contacto institucional”, se quejó.

En tanto, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, dijo ayer que una medida de fuerza “es una posibilidad” si se eleva por segunda vez desde el cambio de Gobierno la alícuota de los derechos de exportación y no hay un trato diferenciado para pequeños productores.

“Para nosotros los pequeños y medianos productores es muy complicado con el 30% y, sin un trato diferenciado, con un 33% va a ser muy difícil todavía. Y obviamente si no hay un trato diferenciado se nos va a hacer muy difícil contener a nuestra propia representación de productores más complicados”.

Otro dirigente que se mostró molesto fue el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto al asegurar que el anuncio generaría “mucho malestar”, y si bien dijo que no comparten la posible suba, agregó que “en una de esas se puede charlar si va acompañado de medidas para el campo”.