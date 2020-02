Dos facciones de “La Walsh” se enfrentaron y se resiente la conducción de Periodismo

Una vieja interna de la agrupación kirchnerista Rodolfo Walsh, que conduce el claustro estudiantil de Periodismo casi sin oposición desde años, hoy se materializó en el lanzamiento oficial de una corriente denominada “La Walsh Nueva Generación”. Pero la llegada de sus militantes a la facultad, con sus remeras identificatorias, sus termos y mates, no fue bien vista por el sector que conservó el nombre original de la fuerza política. Y hubo empujones, piñas y termos voladores.



Así, el hall central del edificio de Diagonal 113 y 63 fue escenario de una batahola que, para que no pasara a mayores, requirió de la intervención de autoridades de la unidad académica, como el vicedecano Pablo Bilyk.



Según pudo saber este diario respecto a las razones de la trifulca, las diferencias no surgieron de la noche a la mañana, pero desde hace un tiempo abandonaron el plano estrictamente gremial (manejo del centro de cara a los estudiantes) para incorporar un ingrediente político.

Desde “La Walsh Nueva Generación”, cuyo principal referente es el ex presidente de la FULP, Marcel Aguilera, plantean que el otro sector (“La Walsh” a secas, liderado por Antonella Zaffora) se quedó “anclado en una postura vieja, pecó de sobrekirchnerismo”. En ese contexto, el nuevo espacio postula hacia el interior de la facultad y un poco más allá, pero siempre en el ámbito estrictamente universitario, una suerte de construcción al estilo “Frente de Todos, más plural, menos sectaria”, dijeron.



Por lo demás, las diferencias tienen que ver con aspectos muy internos de la unidad académica, como “prestarle más atención a ciertas carreras”, servicios estudiantiles, discurso ante el estudiantado en general.