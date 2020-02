Berni: "Del delincuente que se encarguen los organismos de derechos humanos"

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni dijo anoche que su función es "proteger al ciudadano" y afirmó que "del delincuente que se encarguen los organismos de derechos humanos, que se encargue dios". En el marco de una entrevista televisiva, el funcionario reconoció también que Buenos Aires "está pasando por una crisis de seguridad muy fuerte" y definió su enfoque como "de mano justa".

Luego de la controversia por las diferencias planteadas con la ministra de Seguridad nacional Sabina Frederic, Berni volvió al ruedo público con declaraciones polémicas. El domingo pasado, hizo referencia al caso del policía acusado de gatillo fácil Luis Chocobar y dijo que lo que hizo "fue con la mejor intención, no es un asesino". En las últimas horas, en tanto, salió a cuestionar el enfoque garantista en materia de seguridad. "Yo no soy zaffaronista", afirmó, en referencia al ex ministro de la Corte Raúl Zaffaroni. "Creo que plantea un modelo para Noruega y Suecia, y nosotros estamos muy lejos de eso", agregó.

"Yo creo en la mano justa, la mano dura es un término que en realidad nadie puede definir lo que significa", afirmó. "Creemos que debemos proteger al ciudadano, que del delincuente se encarguen los organismos de los derechos humanos, que se encargue Dios. Nosotros nos encargamos de proteger los derechos de los hombres de bien que habitan el suelo de la provincia de Buenos Aires", definió el ministro bonaerense.

"Tenemos un gran problema con la Justicia, que no pasa solamente por las jubilaciones, tenemos un problema de credibilidad. Y en la Policía de la Provincia también. Tenemos una Policía que ha sido desprofesionalizada y desmotivada", agregó.

En tanto, Berni aseguró que en la provincia "en los últimos años se han disparado todos los índices delictivos" y señaló que "el asalto aumentó casi un 65% en los últimos cuatro años, y solamente un 42% en el último".

"Estamos en una emergencia, la provincia está al rojo vivo en materia de seguridad. Venimos atravesando una crisis socioeconómica muy fuerte también", explicó.