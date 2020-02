Kicillof sobre los docentes: "Buscamos recomponer su salario lo más rápido posible"

En la previa a la reunión de la comisión técnica salarial entre la Provincia y los docentes, que se retomó este mediodía después de que anoche las partes no llegaran a un acuerdo y llamaran a un cuarto intermedio, el gobernador Axel Kicillof formuló declaraciones en las que afirmó que su administración busca "que se recomponga el poder adquisitivo de los docentes al paso más rápido que se pueda" para que las clases comiencen sin conflicto el próximo lunes 2 de marzo. Y en ese maco, el mandatario se diferencia de la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal en su relación con los gremios del sector. "No somos de la escuela neoliberal que dice que cualquier trabajador que quiera mejorar sus condiciones es prácticamente un conspirador", lanzó.

En declaraciones radiales, Kicillof hizo así referencia a la negociación que viene llevando adelante su gobierno con los gremios, que por ahora no aceptan la propuesta de mejora salarial hecha por el Ejecutivo y reclaman la incorporación de sumas remunerativas al básico y la incorporación de una cláusula para la revisión de las subas por la evolución de la inflación.

En tanto, el gobernador bonaerense también cuestionó con dureza a la oposición al señalar que él quiere "ser amable y convocarlos" pero que "se hace difícil cuando mienten y siguen con los trolls". De esa forma, respondió a dirigentes de Juntos por el Cambio, como el diputado Cristian Ritondo, que afirmaron que la Provincia tenía fondos para afrontar el pago de los vencimientos de la deuda. "Como dirigente político no suelo descalificar a los que hablan, pero es una mentira garrafal de punta a punta. Este año tenemos vencimientos por 220 mil millones de pesos, porque la deuda se multiplicó por cinco con (María Eugenia) Vidal", sostuvo. "La situación es grave y no da para chicanas. Le diría a ese dirigente político que trate de poner el hombro, porque estuvimos cuatro años con un gobierno que no cumplió nada de lo que prometieron. Ahora estamos tratando de salir. Yo quiero ser simpático y amable y convocarlos, pero la verdad que se hace difícil cuando mienten y siguen con los trolls".

En cuanto a la situación de las tarifas en la Provincia, aseguró que las empresas de servicios públicos que operan en territorio bonaerense "ganaron muchísima plata durante cuatro años a costa del estándar de vida de la Provincia" y ahora "van a tener que poner un poco de esfuerzo de su parte". "Lo que nos dejó Vidal es un camino espinoso de aumentos ya firmados, pero es algo equivocado y desfavorable para la población. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los bonaerenses, a las empresas y a las familias, por eso estamos revisando esos cuadros y lo que ganaron las empresas", explicó.