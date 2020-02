Continúa la toma en Los Hornos y los vecinos denuncian que reciben amenazas

La toma de lotes de Los Hornos no para de acumular denuncias por amenazas, según plantearon vecinos de la zona que aseguran que los intrusos del enorme predio de la zona del barrio Las Palmeras muestran armas, disparan insultos y “exigen” que no avancen con los reclamos para que regrese la calma. También plantearon que varias tranqueras quedaron bloqueadas, por lo que distintos residentes del barrio ya no pueden salir de sus viviendas “ni a comprar un bidón de agua”.



En 84 y 153 este jueves observaban cómo llegaban camiones de flete con chapas y palos. “Están armando las casillas precarias y ya no los podés sacar más”, dijo un vecino que habló con este diario.



Desde hace más de diez días se inició la toma en el amplio terreno de 141 a 155 y de 76 a 90. Desde ese momento, en los alrededores del predio tomado, los vecinos que llevan varios años viviendo en el lugar afirman que “ya desaparecieron ladrillos, cestos de basura, pallet de maderas, y algunos animales”.



La falta de tranquilidad, aseguran que se agudiza cuando llega la noche. “Se escuchan entre 50 ó 60 disparos. Es insoportable. Ya no descansamos”.



Según trascendió en los últimos días, hay un proyecto de urbanización de la zona, pero el requisito que impone la Municipalidad para llevar a cabo ese emprendimiento, junto a la Provincia, es que se libere el terreno, situación que está lejos de ocurrir hasta el momento.



En tanto, los vecinos observan que “los gendarmes, de a poco, van dejando la zona. Hoy había cuatro gendarmes que se acercaban a los usurpadores para dejen de armar las casillas, daban media vuelta, se iban, y los intrusos seguían con su historia, levantando como podían las casillas”.