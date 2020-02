En sus últimas horas, los billetes de 5 pesos vuelan de mano en mano

Desde el próximo domingo 1º de marzo ya no se podrá utilizar el billete de 5 pesos, que saldrá de circulación y no hay más prórroga, a pesar de que no haya muchas monedas para reemplazarlos. En esta semana que está culminando, se intensificó el juego del “pasamanos”, como si fueran bolas de fuego la gente se los saca de encima y trata de no recibirlos cuando le dan el vuelto en los comercios.

Mañana, técnicamente, vence la extensión del plazo estipulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para su uso en negocios y comercios del país para cualquier transacción.

De esa forma, a partir del 1º de marzo, quienes aún tengan billetes de esa denominación deberán depositarlos en sus cuentas bancarias o canjearlos en las sucursales de sus bancos en todo el país, según informó el BCRA a través de la Comunicación A6877, emitida el 24 de enero último.

Sin embargo hay otra dificultad. Muchos cajeros advierten que ya no reciben los billetes de 5 pesos desde hace un largo tiempo, por lo que tendrán que hacerlo por ventanilla.

OTRO PLAZO PARA LOS BANCOS

A su vez hay que tomar en cuenta que hasta el 31 de marzo próximo, los bancos deberán canjear los billetes de 5 pesos o acreditarlos en cuentas, para lo cual se podrá juntar varios y canjearlos por billetes de mayor denominación.

El Banco Central subrayó que todos los bancos, públicos o privados, tienen la obligación de aceptarlos y que deberán depositar dichos billetes, en calidad de deteriorados, en sede del Banco Central hasta el 30 de junio de este año, día a partir del cual “serán considerados desmonetizados”.

Está previsto que el billete de 5 pesos se reemplace por la moneda del mismo valor, que aún no se ven en grandes cantidades. La moneda, de color plateada, en realidad, brilla por su ausencia en el comercio minorista, taxis y remises.

A mediados del mes pasado, la entidad monetaria decidió extender por un plazo de un mes la circulación del billete de 5 pesos, al acceder al pedido de cámaras empresarias y comerciales de prorrogar el vencimiento inicialmente previsto para el 31 de enero.

Según informó el BCRA, hasta finales de enero y desde el 1° de agosto de 2019 se retiraron de circulación más de 50 millones de billetes, aunque quedaron en poder del público unos 459,6 millones de unidades de este billete con la imagen del General José de San Martín en su anverso, emitido a partir de 1998.

VOLABAN DE MANO EN MANO

Ayer los billetes que quedaron en circulación volaban de mano en mano. Martín fue a comprar sandwiches de miga a un comercio de plaza Paso. El costo, 190 pesos. Preguntó si podía pagar con un billete de 500 pesos, le dijo que si la cajera, y vio que entre los 310 pesos de vuelto, una tercera parte eran billetes de 5 pesos. El mismo Martín compró en un mercadito lo indispensable para el almuerzo, y se sacó de encima esos billetes. Y así siguió la cadena.

En la caja de un comercio de plaza Brandsen dijeron que fueron al banco varias veces y le dijeron que “aún no tenían muchas monedas de 5 pesos para cambiarlos por billetes. Si el banco no tiene, qué podemos esperar entonces”. Igual, en ese local y otros de la zona siguen aceptando los papeles sin problemas.