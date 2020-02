Violencia sin fin: otra brutal pelea entre mujeres a la salida de un boliche

Golpes, tirones de cabello, patadas y todo tipo de agresiones hubo entre un grupo de seis mujeres jóvenes que se trenzaron a la salida de un boliche bailable en la localidad de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora. Salvando las distancias, las imágenes no hacen más que recordar lo ocurrido esta semana en nuestra cuidad cuando una joven recibió varias patadas en la cabeza de parte de otra chica en el marco de una pelea a la salida de un boliche en 49 entre 6 y 7 y que se extendió hasta el cruce de diagonal 80 esquina 4 (vea: https://www.eldia.com/nota/2020-2-23-16-21-0-video---tres-detenidos-tras-impresionante-golpiza-a-una-joven-en-el-centro-de-la-plata-policiales).

Y más allá de la distancia y el final, lo ocurrido marca una nueva postal de la violencia entre jóvenes a la salida de boliches y cuyo caso emblemático es, por estos días, el crimen de Fernando Baéz Sosa en las inmediaciones del boliche Le Brique, caso por el que están imputados diez jóvenes de la ciudad de Zárate.

El hecho ocurrió en las últimas horas en el cruce de las calles Recondo y Ricardo Palma y si bien no hubo denuncia policial, las imágenes de la pelea se viralizaron por la internet.

La pelea tuvo como protagonistas a un grupo de chicas que empiezan con insultos cruzados para luego dirimir sus diferencias a golpes.

En el fragor de las agresiones una de ellas utiliza un pesado par de zapatos como "boleadora" en tanto otras dos quedan trenzadas en el piso casi sin poder moverse debido al forcejeo. En un momento alguien pide que separen a las peleadora. "No se, yo no me meto, fijate vos. Yo estoy grabando nomás".

La violencia de las imágenes va en correlato con los insultos que se dispensan y la arenga de algunas que en un momento pide: "dale, ahorcala".