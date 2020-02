El trinomio interino del Ciclón planea cambios

San Lorenzo se prepara para su primer partido de la Superliga tras la salida de Diego Monarriz luego de la dura caída en condición de local ante Racing. Y ante esta situación, el “Ciclón” estará viajando a Mar del Plata para enfrentarse a Aldosivi en la jornada de mañana con Leandro Romagnoli, Alberto Acosta y Hugo Tocalli como encargados de la dirección técnica.

Sin embargo, el cambio en el banco también tendría consigo una modificación en cuanto al esquema del “Ciclón”, algo timorato con Monarriz al frente.

Todo apunta a que el equipo de Boedo saltará al césped del José María Minella con un 4-4-2 clásico, que tendría las novedades de la vuelta de Lucas Menossi, como también la inclusión de Gerónimo Poblete e Ignacio Piatti, el último en llegar en el mercado de pases.

Cabe recordar que, además, San Lorenzo tendrá tres bajas importantes de cara al encuentro con el “Tiburón”.

Así, el trinomio no podrá contar con el central Alejandro Donatti ni Diego “Torito” Rodríguez, quienes cumplirán un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Además, el equipo asumirá la ausencia del volante ex Talleres de Córdoba, Juan Ramírez, quien ha estado entrenando de manera diferenciada por un traumatismo en la cresta ilíaca derecha y no llegaría al enfrentamiento de mañana.

De esta forma, el cuerpo técnico interino tendría en su mente formar en “La Feliz” con: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez y Bruno Pittón; Julián Palacios, Gerónimo Poblete, Lucas Menossi e Ignacio Piatti; Ángel Romero y Adolfo Gaich.